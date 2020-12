Jon Favreau ha rivelato dettagli circa le serie Ahsoka e Rangers of the New Republic

Durante un’apparizione un po’ goffa a Good Morning America questa mattina, il creatore di The Mandalorian, Jon Favreau, ha portato chiarimento circa la confusione su cosa sia The Book of Boba (nuova serie) e ha fatto alcuni annunci minori su due delle imminenti serie di Star Wars annunciate durante il recente Disney Investor Day: Ahsoka e Rangers of the New Republic.

Forse non sorprende che abbia detto che il suo produttore esecutivo (e creatore del personaggio, tornato nella serie animata Clone Wars) Dave Filoni avrebbe scritto e prodotto Ahsoka. Il nuovo spinoff sarà ambientato durante la linea temporale di The Mandalorian e, presumiamo, coinvolgerà la giovane non-Jedi (interpretata ancora una volta da Rosario Dawson) con la missione di rintracciare il malvagio Ammiraglio Thrawn, cosa che segnalerebbe il debutto live-action di uno dei cattivi più iconici di Star Wars.

Quanto a Rangers of the New Republic, sembra che sarà guidato da Favreau. E per di più, mentre entrambi gli spinoff sono ambientati nella linea temporale di The Mandalorian, Favreau si è lasciato sfuggire che sarà ambientato “subito dopo” gli eventi de Il Ritorno dello Jedi, un film che occupa un posto molto speciale nel cuore di Favreau.

“Quello è un film con cui siamo cresciuti tutti. Ero una maschera in un cinema nel Queens quando venne fuori Il Ritorno dello Jedi, quindi ho visto quel film dozzine e dozzine di volte al lavoro e ora è così divertente continuare la storia con alcuni di quei personaggi”, ha detto Favreau.

Qui sotto il video completo dell’intervista:

