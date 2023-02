Jon Landau conferma il casting di Oona Chaplin nel ruolo di Varang per Avatar 3

Mentre Avatar: La Via dell’Acqua continua a dominare il botteghino mondiale (è attualmente il quarto film di maggior incasso di tutti i tempi con 2,13 miliardi di dollari), il futuro del franchise di James Cameron sta diventando più chiaro.

Cameron ha già girato “Avatar 3” e parti di “Avatar 4”. Avatar: La Via dell’Acqua si è comportato piuttosto bene, cosa che probabile porterà anche ad un “Avatar 5”.

In una nuova intervista con la rivista Empire (via Variety), il produttore di “Avatar” Jon Landau ha rilasciato alcuni nuovi dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi dai prossimi tre sequel. Cameron aveva anticipato che “Avatar 3” avrebbe introdotto una etnia particolare di Na’vi. Landau ha detto che quel gruppo è l’Ash People (popolo delle ceneri), descritto da Empire come “una razza aggressiva e vulcanica” di Na’vi il cui leader è Varang, interpretato dalla star di “Game of Thrones” e nipote di Charlie Chaplin, Oona Chaplin.

“Ci sono umani buoni e ci sono umani cattivi”, ha detto Landau. “È la stessa cosa sul lato Na’vi. Spesso le persone non si considerano cattive. Qual è la causa principale di come si evolvono in ciò che percepiamo come cattivo? Forse ci sono altri fattori di cui non siamo a conoscenza.”

Sebbene il casting di Chaplin sia noto da un po’ di tempo, questa è la prima conferma che i fan hanno ottenuto che lei interpreti la leader del Popolo delle Ceneri. Chaplin ha elogiato il franchise di “Avatar” nel 2018 e lo ha descritto come “cinema a cavallo di Troia” a causa del modo in cui Cameron utilizza il cinema ad alto budget “per esplorare cose che trova importanti… come il nostro rapporto con la natura, il nostro rapporto con le persone, il nostro rapporto con noi stessi e lo spirito”.

L’ intervista di Empire con Landau ha anche rivelato che ci sarà “un grande salto temporale” in “Avatar 4”, che porterà poi ad “Avatar 5” e alla sua ambientazione che parzialmente dovrebbe mostrare anche la Terra. Il produttore aveva precedentemente confermato che “Avatar 5” avrebbe mostrato anche la Terra in un’intervista con Gizmodo , dicendo: “Ci andiamo per aprire gli occhi delle persone, aprire gli occhi di Neytiri, a ciò che esiste sulla Terra”.

Come sarà esattamente la Terra nel mondo di “Avatar”? I fan sanno che la Terra sta morendo, motivo per cui la Resources Development Administration (RDA) è arrivata su Pandora per creare un nuovo pianeta sostenibile per gli umani. Landau ha detto a Empire “c’è sovrappopolazione e l’esaurimento delle nostre risorse naturali che rendono la vita più difficile” nella versione della Terra di “Avatar”.

“Ma non vogliamo dipingere un quadro desolante per dove sta andando il nostro mondo”, ha aggiunto il produttore. “I film parlano anche dell’idea che possiamo cambiare rotta.”

