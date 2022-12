Jon Landau ha rivelato che Avatar 3 e 4 esploreranno un nuovo clan Na’vi e il il 5° film qualcosa di più

Il produttore di Avatar: La Via dell’Acqua, Jon Landau, ha rivelato che i sequel di Avatar esploreranno ciascuno un nuovo clan dei Na’vi e la loro cultura.

Il primo Avatar mostrava i Na’vi della foresta, con Jake Sully che imparava a conoscerli, col loro albero sacro e le creature volanti, Ikran e Toruk. James Cameron si è ispirato alla Terra stessa nel progettare Pandora. Landau ha confrontato i due film dicendo:

“Dico alla gente che potremmo passare tutta la nostra vita viaggiando sulla Terra senza vedere tutte le meraviglie che contiene.”

Questa dichiarazione sembra indicare che Pandora avrà la stessa diversità di ambienti e culture. Durante un’intervista con Screen Rant, Landau ha anticipato che Pandora sarà esplorata ulteriormente in Avatar 3 e Avatar 4. Avatar 2 introdurrà un clan Na’vi basato sull’acqua che è cambiato fisicamente a causa dell’adattamento al loro ambiente. Landau ha anche spiegato come i film Avatar continueranno a mostrare diverse parti di Pandora e la connessione con Eywa.

“Ciò di cui sono entusiasta mentre andiamo avanti nei sequel [è che] ognuno ci porterà in posti nuovi”, ha detto Jon Landau. “Ogni sequel ci introdurrà a nuove culture e nuovi clan di Na’vi. E per me è eccitante perché ci permette di riflettere sul nostro mondo. Durante tutto il processo, vogliamo continuare con questa idea di connettività su Pandora; che siamo tutti connessi, sia attraverso Eywa che in altri modi. E per ricordare alle persone sulla Terra che anche noi siamo connessi al pianeta e che le nostre azioni hanno un impatto sulle persone intorno a noi e sul mondo che ci circonda.”

Per quanto riguarda i futuri sequel, a parte la già riportata notizia che la Disney è rimasta molto sbalordita dal lavoro di Cameron, se il regista avrà la fortuna di girare anche un quinto film, fra i concept c’è l’idea che non tutto si svolgerà su Pandora. In una intervista con io9 è stato chiesto Landau se i terrestri che sono stati sconfitti e hanno lasciato Pandora alla fine del film originale torneranno per portare la guerra ai Na’vi. Non ha voluto dirlo, ma ha detto che Avatar 5 tornerà sulla Terra.

“Beh, è ​​​​divertente”, ha detto Landau durante la chat video. “Non avevo intenzione di parlarne, ma in seguito ho sentito che Jim ne ha parlato un po’ quindi ok. Nel quinto film c’è una sezione della storia in cui andiamo sulla Terra. E ci andiamo per aprire gli occhi delle persone, aprire gli occhi di Neytiri, a ciò che esiste sulla Terra.”

Landau ha continuato spiegando perché Neytiri alla fine dovrà essere informata su ciò che sta accadendo sulla Terra. È perché non capisce che la Terra non è solo piena di persone malvagie che vogliono saccheggiare Pandora.

“La Terra non è rappresentata solo dalla RDA”, ha affermato. “Proprio come sei definito dalle scelte che fai nella vita, non tutti gli esseri umani sono cattivi. Non tutti i Na’vi sono buoni. E questo è il caso qui sulla Terra. E vogliamo esporre Neytiri a questo.”

