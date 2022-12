Jon Landau offre il primo aggiornamento da tempo su un possibile Alita: Battle Angel 2

Il produttore di Alita: Battle Angel e collaboratore di lunga data di James Cameron, Jon Landau, ha offerto ai fan un aggiornamento sul potenziale sequel di Alita.

Landau, che attualmente sta lavorando con Cameron per promuovere Avatar: La Via dell’Acqua, ha contribuito a realizzare il primo film di Alita, con il regista di Avatar che ha scritto la sceneggiatura per il film d’azione del 2019 e Robert Rodriguez che l’ha diretto.

Dopo anni di inferno di sviluppo, Alita: Battle Angel è finalmente arrivato nei cinema quasi quattro anni fa, con lo showrunner di The Book of Boba Fett, Robert Rodriguez, alla regia. Il film – che ha adattato la serie manga di Yukito Kishiro, Battle Angel Alita – è stata una delle più grandi sorprese al botteghino del suo anno di uscita, superando la soglia dei 400 milioni di dollari al botteghino.

A causa della sua posizione post accordo Disney/Fox, esiste ancora la domanda circa un possibile sequel di Alita: Battle Angel. Le notizie all’inizio di quest’anno dicevano che la star del film, Rosa Salazar, insieme ai creatori del film, stavano “provando da morire” a realizzare il sequel, e un movimento di fan simile al #ReleaseTheSnyderCut chiamato #AlitaArmy sta cercando in tutti i modi di creare buzz online per richiedere questo sequel.

Bene, i fan ora hanno finalmente ricevuto un aggiornamento piuttosto promettente sull’idea di un Alita: Battle Angel 2.

Parlando alla premiere di Avatar: La Via dell’Acqua nel Regno Unito, il produttore di Avatar e collaboratore di James Cameron Jon Landau ha offerto un promettente aggiornamento sul sequel di Alita: Battle Angel. Landau ha detto a Deadline che, a parte i sequel di Avatar “c’è un piccolo film chiamato Alita: Battle Angel ” che lui (e Cameron) vorrebbero “continuare con un sequel”, e a quanto pare ne hanno parlato anche con Robert [Rodriguez], cosa che ha acceso particolarmente la speranza.

Alla domanda su quando i fan possono aspettarsi Alita: Battle Angel 2, il famoso produttore ha dichiarato: “Guarda, non metterò mai un lasso di tempo su nulla perché voi ragazzi ve lo segnereste”.

Questo è il primo aggiornamento da mesi dopo che la star di Alita, Rosa Salazar, ha detto a Cinemablend che vuole tornare ad interpretare il personaggio, e che ci sono state mail fra lei e Cameron.

“Li molesto tutto il tempo. Potrebbe presto diventare un problema legale. Mando molte email a James Cameron, e mi risponde sempre con: ‘Sono così giù’. Il che è pazzesco sentire qualcuno come James Cameron dire: ‘Sono così giù!’. Quando eravamo a South by Southwest sono andata a casa di Robert Rodriguez, ho preso il tè con loro e non abbiamo fatto altro che parlare di Alita. Tutti e tre abbiamo così tanto amore per questo personaggio.”

Salazar ha detto che capiscono quanto la storia di Alita significhi “per le donne, per le ragazze, per i ragazzi, per tutti” e che “ci stanno lavorando”.

