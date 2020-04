Jon. M. Chu si sbottona un po’ a proposito di Now You See Me 3

Dopo il successo del divertente film Now You See Me nel 2013, è stato prodotto un sequel, Now You See Me 2, nel 2016. Per molti è stato un sequel solido, anche con la mancanza di Isla Fisher dal cast perché la sua gravidanza le ha impedito di girare il film.

Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Michael Caine e Morgan Freeman sono tornati e Daniel Radcliffe e Lizzy Caplan sono saliti a bordo del secondo film per completare il cast. Da allora, i fan si sono chiesti quando avremmo ottenuto un terzo film.

Jon. M. Chu, regista del secondo film, nonché di Crazy Rich Asians e la serie Apple TV +, Home Before Dark, il film imminente di Lin-Manuel Miranda, In the Heights, ha recentemente parlato con ComingSoon, dove ha detto:

“Prima di fare Crazy Rich Asians, c’era una versione della sceneggiatura che andava bene, ma non avremmo trascinato tutti indietro fino a quando non sarebbe stato grandioso. Quindi lasciamo che sia nelle mani della Lionsgate per un secondo momento e vedremo cosa succederà. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Jesse, è una delle mie persone preferite al mondo.”

A quanto pare quindi c’è solo da aspettare che alla Lionsgate qualcuno decida di metter insieme un team per analizzare la sceneggiatura. Ricordiamo che, anche se sembra un Now You See Me 3 destinato ad arrivare nelle sale nel 2022, uno dei membri dela cast, Jesse Eisenberg, ha recentemente confermato di non aver avuto alcuna notizia riguardante lo sviluppo del progetto.

