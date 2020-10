Jonathan Entwistle sta prendendo le redini del franchise dei Power Rangers

Il creatore di The End of the F *** ing World, Jonathan Entwistle, sta prendendo le redini del franchise dei Power Rangers.

The Hollywood Reporter annuncia che Jonathan Entwistle ha firmato per sviluppare la prossima serie di adattamenti di Power Rangers. Secondo il trade, Entwistle dovrebbe supervisionare e dirigere i futuri progetti televisivi e cinematografici dei Power Rangers per eOne, un banner di produzione che è stato recentemente acquisito da Hasbro.

Nick Meyer e Michael Lombardo di eOne hanno detto quanto segue riguardo a Jonathan Entwistle:

“Jonathan ha un’incredibile visione creativa per questo franchise iconico e di enorme successo, ed è senza dubbio l’architetto giusto per unirsi a noi mentre reinventiamo il mondo televisivo e cinematografico di questa proprietà. In tutta la nostra lista, non vediamo l’ora di lavorare con gli storyteller più talentuosi mentre affrontiamo i ricchi marchi preferiti dai fan della Hasbro e costruiamo universi di intrattenimento attorno a loro.”

I Power Rangers sono stati visti l’ultima volta sul grande schermo nel 2017. Il film, prodotto da Lionsgate quando i diritti del franchise appartenevano ancora a Saban, vedeva nel cast Dacre Montgomery, Naomi Scott, Ludi Lin, RJ Cyler e Becky G. Ha sottoperformato al botteghino mondiale, incassando 142,3 milioni di dollari contro un budget di 105 milioni di dollari.

