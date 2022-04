Joseph Gordon-Levitt parla di 500 Giorni Insieme e del gioco di colori per far risaltare gli occhi di Zooey Deschanel

Il regista di 500 Giorni Insieme ha basato la combinazione di colori del film interamente attorno al colore degli occhi della star Zooey Deschanel, secondo Joseph Gordon-Levitt.

La commedia romantica del 2009 vede Deschanel e Gordon-Levitt nei panni della coppia protagonista la cui storia d’amore è tutt’altro che convenzionale. Il regista Marc Webb ha caratterizzato distintamente una narrativa temporale non lineare per mostrare la vorticosa storia d’amore tra Tom (Gordon-Levitt) e Summer (Deschanel), cosa ce ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Sebbene 500 Giorni Insieme (titolo originale 500 Days of Summer), sia stato presentato in anteprima nei cinema più di un decennio fa, è una commedia romantica che ha resistito alla prova del tempo. A differenza della maggior parte dei film del genere, il finale è sostanzialmente imprevedibile poiché Tom e Summer non ottengono il tipico lieto fine (a cui si allude nella narrazione d’apertura del film, che promette “non è una storia d’amore”).

La trama intelligente di 500 Giorni Insieme, unita a una fotografia esteticamente gradevole, contribuiscono anche a rendere la commedia romantica così memorabile. In particolare, Webb mostra un livello impressionante di attenzione ai dettagli, che consente agli spettatori di scoprire nuovi momenti durante i rewatch.

Gordon-Levitt ha recentemente parlato con Vanity Fair, parlando di alcuni dei ruoli più importanti della sua carriera. Quando l’attore ha parlato di 500 Giorni Insieme, Gordon-Levitt ha fornito alcune informazioni interessanti sul processo di sviluppo di Webb dietro all’abbinammento dei colori nel film.

L’attore ha sottolineato che il colore blu è apertamente presente nel film, e lo si può vedere dappertutto, dai costumi alla fotografia. Gordon-Levitt dice che questo era in realtà intenzionale, per far risaltare il colore blu brillante degli occhi di Deschanel. L’attore ha indicato punti specifici, come la carta da parati a motivi blu o un prendisole indossato da Summer nel film.

“Se cerchi il colore blu per tutto il film, lo noterai. Quando circondi un attore con il colore dei suoi occhi, specialmente quando hai questi straordinari occhi blu come li ha Zooey, la mossa farà davvero esplodere il colore dei tuoi occhi sullo schermo.”

Gordon-Levitt ha sottolineato anche molti altri elementi unici in 500 Giorni Insieme, come l’elemento “aspettative contro realtà” che trasforma la storia d’amore su cui Tom fantastica in una delusione schiacciante. 10 anni dopo la sua uscita, il pubblico ancora elogia la visione unica del film del genere rom-com, con la sua trama insolita. Tuttavia, la rivelazione dell’attore su un piccolo dettaglio di design come la combinazione di colori del film sarà probabilmente una sorpresa per molti, e 500 Giorni Insieme è chiaramente ancora più sfumato di quanto alcuni spettatori possano inizialmente aver previsto.

