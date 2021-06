Josh Duhamel flirta con Hulu dopo che Netflix ha cancellato Jupiter’s Legacy

I fan delle serie hanno ricevuto una notizia sorprendente questa settimana, quando è stato rivelato che Netflix aveva cancellato Jupiter’s Legacy dopo una sola stagione, scegliendo invece di sviluppare uno spin-off su Supercrooks.

L’approccio non convenzionale, la notizia che il cast di Jupiter’s Legacy era stato liberato dai loro contratti e la notizia del prezzo elevato della prima stagione, sono venuti fuori tutti in una volta, e persino i membri del cast e della troupe hanno reagito come se fossero rimasti sorpresi.

Josh Duhamel, che ha interpretato il ruolo di Sheldon Sampson/The Utopian, ha recentemente postato sui social una reazione al destino della serie in un modo piuttosto divertente, condividendo su Instagram una sua foto a torso nudo con i capelli e il trucco del suo personaggio.

Duhamel ha scritto nel post: “quando vieni scaricato da Netflix e devi rimetterti in gioco“, con tanto di “#sexysantasummer” e chiedendo al servizio di streaming rivale Hulu , praticamente, attenzione.

Qui sotto il post:

Non ci sono numeri di spettatori riportati per la prima stagione di Jupiter’s Legacy – Netflix e altri streamer raramente rilasciano tali informazioni – ma a differenza dei suoi compagni adattamenti dai fumetti, The Umbrella Academy e Lucifer, Jupiter’s Legacy non è stato certo un successo di critica. Aggiungendo la beffa al danno, a quanto pare la produzione della stagione di otto episodi è costata circa 200 milioni di dollari.

In prospettiva, si dice che una stagione di 22 episodi di The Flash del network The CW costi intorno ai 75 milioni di dollari per la produzione.

“Sono davvero orgoglioso di ciò che il team ha raggiunto con Jupiter’s Legacy e dell’incredibile lavoro svolto da tutti in quella stagione delle origini”, ha dichiarato Millar in una dichiarazione pubblicata su Twitter. “Mi è stato chiesto molto su cosa stiamo pianificando per il prossimo anno con questo mondo e la risposta è vedere cosa stanno combinando i supercriminali. Ho sempre amato le storie poliziesche alla Scorsese o Tarantino, e i supercriminali sono sempre la parte più divertente di qualsiasi storia di supereroi. Fare qualcosa di focalizzato esclusivamente sui cattivi è interessante, mentre esploriamo cosa vuol dire essere un cattivo in un mondo brulicante di bravi ragazzi che vogliono metterli in prigione. Jupiter’s Legacy è uno spazio vasto e ricco con molti personaggi, e quindi sono felice di condividere che il nostro prossimo passo sarà una versione live-action del fumetto Supercrooks, che ho creato con Leinil Francis Yu qualche anno fa. Dato dove stiamo andando, abbiamo deciso di lasciare libero il nostro incredibile cast, mentre continuiamo a sviluppare premurosamente tutti i regni della saga di Jupiter’s Legacy. Siamo fiduciosi che ci torneremo più tardi e vogliamo solo dire grazie a voi ragazzi per il vostro continuo supporto, al cast e alla troupe.”

