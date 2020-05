Josh Trank rimugina su Fantastici 4 e sul risentimento provato per James Gunn e Zack Snyder

Josh Trank ha guadagnato molta infamia tra i fan dei cinecomics, non solo per aver creato la sua interpretazione senza successo critica e commerciale dei Fantastici 4 nel 2015, ma per il suo atteggiamento generale nei confronti dei film di fumetti, che ha denigrato lo scorso anno in un Tweet mentre parlava di The Irishman di Martin Scorsese.

Ora, Trank ha rivelato in un’intervista che la fonte della sua amarezza era il suo tempo trascorso a girare film del genere e i risultati contrastanti che ne seguirono.

“Quello che ho cercato di fare con i Fantastici Quattro è stato così arrogante per qualcuno che non aveva davvero avuto la padronanza della propria abilità come regista per fare quel genere di cose. Adesso posso assolutamente guardare quei film, godermeli e essere separato da loro. All’inizio, cinque anni fa, mi sono sentito amareggiato per ragioni molto ovvie. Penso che sia importante essere onesti con te stessi e ammetterlo. Conosco un sacco di persone e puoi vederlo nei loro occhi che è così che si sentono, come mi sentivo io, ma non lo direbbero mai.”

Trank è stato visto come un talento emergente quando ha firmato per realizzare i film sui Fantastici Quattro, e le conseguenti lotte con lo studio sulla sua visione del film hanno provocato un pasticcio confuso che sottoperformato al botteghino ed è stato fatto a pezzi dalla critica.

I postumi da sbornia di quell’esperienza fecero arrabbiare Trank con altri cineasti, in una sorta di forma di gelosia perché loro riuscirono ad avere più successo nel genere.

“Ora sono in grado di godermeli. Sicuramente mi sono sentito male quando sono usciti i Fantastici Quattro, e si è creato un risentimento verso quel genere. Mi sono sentito molto amareggiato e mi sono sentito emarginato da un gruppo di fantastici cineasti che hanno realizzato quei film avendo successo. Probabilmente mi sono sentito amareggiato per le persone per le quali ho un enorme rispetto come James Gunn, che è stato miracolosamente in grado di rendere Guardiani della Galassia una follia divertente, piacevole ma allo stesso tempo, molto personale, autoriale, idiosincratico. Mi sono sentito amareggiato per tutto ciò.”

Ora Trank ha un nuovo atteggiamento nei confronti dei film coi supereroi e il suo tempo speso per realizzarli, in modo che sia in grado di apprezzare ciò che altri cineasti sono riusciti a raggiungere all’interno del genere, anche se i loro film sono molto lontani dalla sua visione personale per un film con un supereroe protagonista.

“Ovviamente ho amato quello che stavo facendo in quel momento e pensavo di essere coinvolto in qualcosa, ma quando guardo indietro, sono in grado, come uomo del cinema, di togliermi i paraocchi e godermi le opere di James Gunn e Zack Snyder. Zack Snyder è un genio visivo e chiaramente ha una fan-base molto appassionata, quindi non è come se non se ne parlasse abbastanza, ma penso che sia incredibile. Questi sono cineasti da cui sono stato davvero ispirato, come Ryan Coogler e quello che ha fatto con Black Panther. Adesso posso assolutamente guardare quei film, godermeli e separarmi da loro.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...