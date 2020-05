Josh Trank rivela la sua idea scartata di un film su Venom che propose al produttore Matt Tolmach

Dopo che Chronicle ha incassato oltre 126 milioni con un budget di 12 milioni, il regista Josh Trank si è presto ritrovato a presentare una serie di grandi offerte a Hollywood. Tra questi c’era Venom, un film che la Sony Pictures ha cercato disperatamente di realizzare per anni quando il regista ha lanciato la sua interpretazione.

Parlando con Polygon, Trank ha spiegato che ha lanciato un film tosto simile a Venom, che avrebbero ricordato The Mask nel tono.

Dopo che lui e il regista di Big Fan, Rob Siegel, hanno trascorso due settimane a mettere insieme un trattamento per il film, lo hanno presentato al produttore di The Amazing Spider-Man, Matt Tolmach, e lo ha “odiato”.

“Non mi pacque il modo con cui Matt Tolmach mi si è rivolto al tempo, venendomi incontro in quella situazione in modo molto autoritatio”, ha spiegato il regista. “Beh, se non ti piace quello che sto facendo, e mi stai dicendo che devo fare qualcosa in linea con quello che vuoi, e me lo dici in quel modo… ti dico scusa, ma ho altre cose che posso fare.”

Una di queste cose era un adattamento per il grande schermo del videogioco Shadow of the Colossus. Tuttavia, Trank è stato collegato ad esso per un così breve periodo di tempo, che tutto ciò che ricorda davvero è stato come il suo scrittore avesse offerto uno degli esempi più strani e squallidi che avesse mai visto. Ha spiegato anche che non gli poteva importare di meno di portare su schermo un buon videgioco.

È affascinante sentire Trank parlare apertamente dei suoi progetti quasi scomparsi a Hollywood, e sembra che la Sony Pictures non sia mai stata aperta a un film su vietato ai minori, qualcosa per cui i fan hanno passato anni a fare campagne. Alla fine, abbiamo ottenuto il film PG-13 che tutti conosciamo, che seppure carino e un discreto successo al botteghino, è stato ampiamente criticato negativamente da fan e critici.

