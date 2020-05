Josh Trank rivela un retroscena del film solista di Boba Fett cancellato

Josh Trank afferma di non essere stato licenziato dal film solista di Boba Fett, ma di essersi dimesso.

Dopo il successo di Rogue One: A Star Wars Story, secondo quanto riferito, la Lucasfilm aveva una serie di film spin-off nel loro programma, incluso uno incentrato sul famoso cacciatore di taglie. Sfortunatamente, a causa della scarsa performance di Solo: A Star Wars Story, hanno fermato lo sviluppo di questi nuovi progetti.

Un progetto su Boba Fett era stato a lungo nei piani della Lucasfilm, con Trank come l’ultimo cineasta ad esserne ufficialmente stato assegnato. Questo fino a quando il progetto è stato accantonato indefinitamente. Nonostante ciò, il regista si è sbottonato di recente per chiarire cosa è successo tra lui e la compagnia in merito al suo presunto licenziamento dal film.

Parlando con Polygon, Trank ha raccontato il suo lato della storia sul film autonomo di Boba Fett e la sua successiva uscita dal progetto. Nell’articolo, ha dettagliatamente parlato di come è stato coinvolto, cosa che apparentemente aveva qualcosa a che fare con Simon Kinberg (produttore del riavvio dei Fantastici Quattro di Trank). Questo è stato dopo che il regista ha incontrato Kiri Hart del gruppo Lucasfilm, dopo aver diretto Chronicle.

Trank ha escogitato un concept di tre atti per il suo film, che ha presentato a Hart, alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, e al presidente della Disney, Alan Horn. Alla fine, è stato annunciato che avrebbe guidato un progetto per Star Wars, ma nemmeno un anno dopo si è allontanato dal progetto.

“Ho smesso perché sapevo che sarei stato licenziato se non avessi altrimenti”, ha spiegato.

Durante il periodo delle dimissioni di Trank, Lucasfilm aveva assunto JJ Abrams per Star Wars: Il RIsveglio della Forza, e i loro problemi ormai celebri per quanto riguarda il mantenimento dei cineasti non dovevano ancora essere resi pubblici. Tuttavia, sembra che i problemi fossero già presenti sulla base dei recenti commenti di Trank. Sfortunatamente, non ha approfondito il motivo per cui pensava di che sarebbe stato presto licenziato dal film di Boba Fett, tuttavia, il fatto che presumesse ciò significa che il processo di sviluppo non è stato fluido come tutti speravano.

Ora, solo Taika Waititi è confermato per dirigere un futuro film di Star Wars. I dettagli relativi al progetto sono ancora scarsi al momento, incluso quando il film sarà distribuito. Mentre i fan sono entusiasti dell’idea del bizzarro regista che guida un film ambientato nella galassia lontana, lontana, alcuni sono ancora scettici sull’idea considerando che la Lucasfilm ha una certa storia circa il lasciar andare i registi a causa di “divergenze creative”.

Trank non ha detto se stato il caso anche per lui, quando era pronto a dirigere il film di Boba Fett, ma a questo punto, c’è la possibilità.

