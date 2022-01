Joss Whedon accusato di comportamento scorretto anche durante la realizzazione di Firefly

Nell’ambito di un’intervista più ampia che coinvolge Joss Whedon, il creatore un tempo amato è stato accusato di comportamento scorretto durante la realizzazione di Firefly.

Per via di quella serie di fantascienza di breve durata e di spettacoli come Buffy l’ammazzavampiri, Whedon è stato a lungo lodato come una delle voci più creative dell’intrattenimento. Tuttavia, gli ultimi anni hanno visto sempre più persone farsi avanti con storie di Whedon che si comportava in modo terribile sui set delle sue produzioni. Queste voci sono state guidate dalla sua ex moglie Kai Cole, che si è espressa per la prima volta contro Whedon nel 2017, e dalla star di Justice League, Ray Fisher, che ha accusato il regista di azioni abusive e razziste durante le riprese del film.

Le accuse di Fisher si sono concentrate principalmente sulla narrativa che circonda la cattiva condotta di Whedon in Justice League, ma i resoconti di altri hanno indicato che ciò si estende a gran parte della carriera di Whedon. Diverse persone che hanno lavorato a Buffy l’ammazzavampiri e al suo spin-off, Angel, hanno condiviso storie sul comportamento irregolare di Whedon sul set; l’attrice Charisma Carpenter in particolare è stata aperta per anni sulle sue lotte. Ora la nuova intervista di Whedon con NY Magazine ha rivelato una storia particolarmente viziosa dal set di Firefly.

Nell’intervista (condivisa anche online da Vulture), uno scrittore anonimo che ha lavorato a Firefly ha ricordato un momento in cui Whedon ha sminuito un altro scrittore di fronte a diversi membri dello staff. Secondo lo scrittore che si è fatto avanti con la storia, Whedon sentiva che la sceneggiatura che gli era stata presentata non era all’altezza. Invece di affrontare questo problema con la persona che ha scritto la sceneggiatura in privato, Whedon ha riunito l’intero staff di sceneggiatori per umiliarlo.

“Sono stati fondamentalmente 90 minuti di feroce presa in giro. Joss finse di avere un proiettore per diapositive, e lesse i suoi dialoghi ad alta voce, fingendo in aggiunta di tenere una lezione su come si scrive terribilmente mentre esaminava le diapositive e faceva voci buffe per lui. Nella stanza, i ragazzi guardando le pagine e c’era questa donna che combatteva con le lacrime per tutto il tempo. Ho avuto la mia parte di showrunner di merda, ma l’intenzione di ferire… questa è la cosa che li distingue per me ora.”

L’intervista ha anche parlato delle nuove accuse di coloro che hanno lavorato a Buffy l’ammazzavampiri, e ha visto Whedon raccontare la sua versione di quello che è successo durante le riprese di Justice League.

Mentre quelli come Fisher e Gal Gadot hanno insistito sul fatto che Whedon ha agito in modo non professionale, Whedon ha invece parlato del cast e della troupe come scortesi. Ha anche definito Fisher un pessimo attore, una mossa che non gli ha fatto guadagnare nuovi fan. La storia di Firefly, sebbene orribile, è solo una delle tante.

Firefly ha funzionato per tutta una stagione prima di essere cancellato, il che significa che l’incidente di cui sopra doveva aver avuto luogo nel 2002. A quel punto, Whedon aveva già creato sia Buffy che Angel, ma non aveva ancora raggiunto le vette che avrebbe raggiunto dopo aver diretto The Avengers. Tuttavia, è chiaro che Whedon aveva già la reputazione di qualcuno che operava una cattiva condotta sui set dei suoi spettacoli, e purtroppo ciò per molti getta un’ombra su alcuni dei progetti più amati nel mondo del genere. Ovviamente un buon progetto non diventa improvvisamente pessimo solo perché il creativo dietro di esso si è comportato da stronzo, ma mostra che le azioni di Whedon facevano parte di un modello di comportamento abitualmente tenuto dal regista.

È triste sapere che è stato in grado di andare avanti così per anni, ma è anche un sollievo vedere tutto finalmente venire alla luce. Forse ora, le persone coinvolte possono trovare una soddisfazione.

