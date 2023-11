Jovanotti al Festival di Sanremo 2024? Dopo il rumor bomba, ora arriva una conferma inattesa!

Fiorello ha scatenato l’euforia tra il pubblico durante una recente puntata di Aspettando Viva Rai2! con la sua sorprendente rivelazione: Jovanotti sarà presente al Festival di Sanremo 2024. Con il suo inconfondibile stile ironico, lo showman ha alimentato le voci sulla possibile partecipazione dell’artista all’edizione del prossimo anno, programmata dal 6 al 10 febbraio.

Fiorello conferma Jovanotti al Festival di Sanremo 2024

Durante Aspettando Viva Rai2!, come riporta Repubblica, Fiorello ha ironizzato sulla presunta cospirazione orchestrata da Amadeus, il presentatore del Festival di Sanremo, che avrebbe pianificato tutto a partire dall’incidente in bici di Jovanotti. Un genio del male che avrebbe addirittura messo dei dossi sulla strada per causare l’incidente a Santo Domingo, ha scherzato Fiorello.

L’annuncio inatteso è arrivato nella penultima puntata di Aspettando Viva Rai2!, programma di Rai2. Durante una diretta su Instagram, Fiorello ha condiviso la notizia con entusiasmo, citando un articolo de La Stampa che parlava delle possibili partecipazioni al Festival, tra cui quella di Jovanotti. Lo showman ha così confermato che Jovanotti parteciperà al Festival di Sanremo, ha dichiarato scatenando il delirio tra i fan dell’artista. Ma le sorprese non sono finite qui. Fiorello ha anche svelato un altro dettaglio intrigante: durante il Festival, avrà l’opportunità di omaggiare l’indimenticabile Toto Cutugno. Avrebbe infatti parlato con Amadeus e hanno deciso che renderà omaggio a Toto durante lo spettacolo, ha annunciato.

Amadeus, conduttore di Sanremo 2024 (foto ANSA)

Il possibile omaggio a Toto Cutugno

Nonostante la notizia non sia ancora ufficiale, Fiorello ha voluto condividere la sua emozionante collaborazione con il pubblico, dimostrando ancora una volta la sua passione per la musica e l’arte. Lo showman ha preferito dirlo al suo pubblico, perché sa che lo sta ascoltando: durante il Festival di Sanremo interpreterà alcuni dei grandi successi di Toto Cutugno, ha così rivelato la sua sorpresa.

Ma durante la trasmissione, Fiorello ha colto l’occasione per scherzare sulla recente proposta dell’Università Europea di Fiesole, che mira a rinominare alcune festività tradizionali per rendere omaggio alla diversità e all’inclusione. A suo dire, vogliono rinominare la festa di Natale per non offendere nessuno. Babbo Natale diventerà ‘Genitore Invernale’ e Pasqua sarà chiamata ‘Festa di quando non sai come vestirti’, ha commentato ironicamente.

Con il suo talento innato per l’intrattenimento e il suo carisma, Fiorello ha ancora una volta conquistato il pubblico, lasciando tutti in attesa di nuove sorprese durante il prossimo Festival di Sanremo. La possibile partecipazione di Jovanotti e l’omaggio speciale a Toto Cutugno promettono di rendere l’edizione del prossimo anno un evento indimenticabile. In attesa di ulteriori conferme dal conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus.