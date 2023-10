Julia Roberts torna sul grande schermo: svelato il trailer del suo nuovo imperdibile thriller!

Nell’atteso trailer del nuovo thriller “Il Mondo Dietro di Te,” la brillante Julia Roberts risplende come mai prima d’ora! Netflix ha appena regalato ai fan del cinema un assaggio dell’apocalisse cinematografica con un cast stellare, tra cui Mahershala Ali, Ethan Hawke, e la stessa Julia Roberts. Preparatevi, perché il 2023 inizia con uno spettacolo da non perdere, disponibile sulla piattaforma streaming dall’8 dicembre. Clicca subito per immergerti nell’universo di Julia Roberts!

Un’apocalisse coinvolgente: caste e sinossi del nuovo film con Julia Roberts

Sam Esmail, il maestro dietro “Mr. Robot,” ci conduce in un viaggio emozionante nel thriller apocalittico “Il Mondo Dietro di Te.” Julia Roberts, vincitrice di un Oscar®, e l’eccezionale Ethan Hawke interpretano Amanda e Clay, una coppia che affitta una lussuosa casa per un weekend di relax con i loro figli Archie e Rose.

Tuttavia, la loro tranquillità viene bruscamente interrotta da due misteriosi estranei: G.H., interpretato dal premio Oscar® Mahershala Ali, e sua figlia Ruth, interpretata da Myha’la. Questi sconosciuti rivelano un terribile segreto: un imminente cyberattacco che li costringerà a confrontarsi con il caos che avvolge il mondo. Preparatevi a un’avventura emozionante e avvincente che vi terrà col fiato sospeso fino alla fine!

Una clip dal nuovo film Netflix con Julia Roberts

L’origine letteraria dietro “Il mondo dietro di te”

Mentre ci avviciniamo all’uscita di “Il Mondo Dietro di Te,” è interessante notare che questo thriller appassionante prende ispirazione da un romanzo candidato ai National Book Award di Rumaan Alam, intitolato “Il Mondo Dietro di Te.” L’autore, noto per la sua abilità nel catturare le complessità umane, ha fornito la base per questa avvincente storia.

La produzione di questo straordinario film è curata da Esmail Corp e Red Om Films, con l’importante contributo di Higher Ground Productions. Siamo ansiosi di vedere come questa opera letteraria si trasformerà in una straordinaria esperienza cinematografica, grazie a Julia Roberts e al talentuoso cast!

Le ultime apparizioni di Julia Roberts

Julia Roberts, un’icona di Hollywood, ha continuato a brillare sul grande schermo tra il 2015 e il 2021 con una serie di successi cinematografici che hanno confermato la sua posizione di primo piano nell’industria del cinema. Nel 2015, ha interpretato il ruolo di “Madame Claire” nel film “Money Monster,” affiancando George Clooney, ricevendo elogi per la sua interpretazione in questo thriller finanziario coinvolgente.

Julia Roberts ha ottenuto nel 2017 una nomination agli Emmy Awards per la sua performance nella miniserie “The Normal Heart,” dimostrando la sua versatilità anche in ambito televisivo. Nel 2018, è tornata sul grande schermo con “Ben Is Back,” in cui ha interpretato una madre che lotta per aiutare suo figlio ad affrontare la dipendenza da droghe.

Nel 2020, l’attrice ha affascinato il pubblico con la serie televisiva “Homecoming,” dimostrando che il suo carisma può brillare in qualsiasi formato. Questa straordinaria serie ha confermato ancora una volta la sua capacità di affrontare ruoli complessi e convincenti.