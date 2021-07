Jungle Cruise: Emily Blunt e Dwayne Johnson presentano due nuovi trailer del film Disney

Due nuovi trailer dedicati al nuovo film Disney, Jungle Cruise, sono arrivati online, per ricordarci l’arrivo di questo film fissato per il 30 luglio.

Il trailer mostra Johnson come il capitano di un battello fluviale, Frank, mentre viene assunto da uno scienziato britannico, Lily (Blunt), per setacciare il Rio delle Amazzoni alla ricerca dell’Albero della Vita e dei suoi poteri curativi.

In una breve introduzione, Johnson ombreggia scherzosamente la sua co-protagonista, fingendo di dimenticare il suo nome (ora è “Ethel Brunt”) prima di promettere che il trailer da lui presentato è il “più nuovo” e “il più grande”.

Qui sotto potete vederlo:

La Blunt risponde con un’esilarante introduzione, in cui definisce la sua anteprima l’unico “trailer fedele alla vita” là fuori, paragonando Lily a Indiana Jones, anche se alla fine rimane impantanata dalla performance di “un adorabile piccolo” Johnson che semplicemente “guida la barca” nel film.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Jungle Cruise sarebbe dovuto uscire nei cinema la scorsa estate. Come è successo con tutti i film una volta programmati per il 2020, è stato spostato al 2021 per via della pandemia. Tuttavia, questa non sarebbe l’unica modifica apportata a Jungle Cruise, poiché il film è ora previsto per uscire nei cinema e sulla piattaforma Premier Access di Disney + questo luglio.

Jungle Cruise si basa sull’omonima giostra di Disneyland, anche se promette di essere molto più emozionante di quella gita in barca. Blunt interpreta la dottoressa Lily Houghton, una donna ferocemente determinata che arruola il capitano del battello fluviale Frank (Johnson) per traghettare lei e suo fratello (Jack Whitehall) attraverso la giungla alla ricerca di un albero mistico che si dice abbia incredibili proprietà curative. Lungo la strada, incontrano numerose minacce, inclusi animali selvatici e una spedizione in competizione.

Jungle Cruise vede nal cast oltre a Johnson e Blunt anche Édgar Ramírez, Jesse Plemons e Paul Giamatti.

