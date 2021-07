Jungle Cruise: una prima clip mostra un selvaggio stunt ed il suo dietro le quinte!

La Disney ha rilasciato una nuova clip dedicata a Jungle Cruise, il nuovo film ispirato dal successo dei Pirati dei Caraibi.

L’account Twitter di Fandango consente ai fan di vedere di cosa tratta l’ultimo film di Dwayne Johnson con Emily Blunt. Nella sequenza possiamo vederli cercare di raggiungere la barca biplanando. The Rock è più che divertito dal fatto che la suo co-protagonista abbia completato uno stunt così selvaggio.

In un post successivo, Fandango ha aggiunto alcuni filmati dietro le quinte della scena. La Disney punta molto sulla dinamica comica tra Blunt e Johnson. Tutto il materiale promozionale finora ha mostrato loro che si scontrano.

The above clip, but now with a behind-the-scenes stunt video! pic.twitter.com/GF0DAWSab4 — Fandango (@Fandango) July 14, 2021

Il produttore Hiram Garcia ha recentemente parlato del motivo per cui la Disney ha scelto di rilasciare questo film in anteprima nei cinema invece di seguire il percorso Premier Access come per alcuni dei suoi altri progetti.

“È uno dei nostri figli più grandi. Quando è scoppiata la pandemia, non volevamo mettere potenzialmente in pericolo il pubblico per vedere il film”, ha detto Garcia a Variety. “Non solo hai a che fare con la sfida di alcuni cinema aperti e altri chiusi – e, naturalmente, ci sono state conversazioni sull’apertura solo in determinate regioni – ma alla fine, crediamo di avere il tipo di film che sarà una celebrazione del tornare al cinema. È un vero film per famiglie di grandi avventure. Questo tipo di film non vengono fatti più molto spesso, quindi volevamo davvero assicurarci di poterlo mostrare a quante più persone possibili, nel modo più sicuro possibile.”

Diretto da Jaume Collet-Serra, Jungle Cruise sarebbe dovuto uscire nei cinema la scorsa estate. Come è successo con tutti i film una volta programmati per il 2020, è stato spostato al 2021 per via della pandemia. Tuttavia, questa non sarebbe l’unica modifica apportata a Jungle Cruise, poiché il film è ora previsto per uscire nei cinema e sulla piattaforma Premier Access di Disney + questo luglio.

Jungle Cruise si basa sull’omonima giostra di Disneyland, anche se promette di essere molto più emozionante di quella gita in barca. Blunt interpreta la dottoressa Lily Houghton, una donna ferocemente determinata che arruola il capitano del battello fluviale Frank (Johnson) per traghettare lei e suo fratello (Jack Whitehall) attraverso la giungla alla ricerca di un albero mistico che si dice abbia incredibili proprietà curative. Lungo la strada, incontrano numerose minacce, inclusi animali selvatici e una spedizione in competizione.

Jungle Cruise vede nal cast oltre a Johnson e Blunt anche Édgar Ramírez, Jesse Plemons e Paul Giamatti.

