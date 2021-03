Jupiter’s Legacy: nuovo trailer per la serie supereroistica Netflix

Direttamente dalla mente di Mark Millar, sta per arrivare nei prossimi mesi la nuova serie supereroistica firmata Netflix, ovvero Jupiter’s Legacy.

Quando si parla di Mark Millar si parla di un importante autore fumettistico, in quanto mente dietro storie come Civil War della Marvel o il suo celebre Kick-Ass, da cui sono stati tratti due film di successo.

Uno dei suoi lavori più recenti, e attualmente ancora in corso, è Jupiter’s Legacy, che racconta del gruppo supereroistico The Union, operativo sin dagli anni ’30.

Netflix annunciò di essere al lavoro su una trasposizione dei fumetti già diverso tempo addietro ma solo la settimana scorsa è stato pubblicato il primo teaser trailer ufficiale. Quest’oggi, invece, vi riportiamo un altro teaser rilasciato nelle ultime ore che accompagna le prime immagini ufficiali dei personaggi protagonisti della serie, omaggiando con eleganza l’arte del fumetto.

La serie di otto episodi mette in scena un epico dramma a tema supereroi che si dipana lungo dei decenni e attraversa le complesse dinamiche di famiglia, potere e lealtà. Dopo quasi un secolo di protezione dell’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per che rendano onore all’eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per essere all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli esigenti standard personali.

L’elenco dei supereroi di Jupiter’s Legacy include Josh Duhamel nei panni di Sheldon aka “The Utopian”; Leslie Bibb nel ruolo di Grace alias “Lady Liberty”; Ben Daniels nel ruolo di Walter aka “Brainwave”; Andrew Horton nel ruolo di Brandon alias “Paragon”; Elena Kampouris nel ruolo di Chloe Sampson; Matt Lanter nel ruolo di George aka “Sky Fox” Mike Wade nel ruolo di Fitz aka “The Flare”.

Nel novembre dello scorso anno, Sang Kyu Kim è intervenuto per quando Steven S. DeKnight si è dimesso dalla carica dopo divergenze creative. DeKnight è uscito a metà della produzione, ma ha scritto e diretto il primo episodio della serie.

Kim servirà anche come produttore esecutivo insieme a Millar e Quitely, oltre a DeKnight, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott e James Middleton.

