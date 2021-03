Jupiter’s Legacy: The Utopian affronta Blackstar in una prima immagine promozionale

A quasi quattro anni da quando il colosso dei fumetti Mark Millar ha annunciato per la prima volta una partnership con Netflix per portare le sue creazioni sul piccolo schermo, il servizio di streaming sta preparando la sua prima offerta Millarworld: Jupiter’s Legacy, un blockbuster epico di stampo supereroistico.

Come Watchmen, abbraccia più generazioni di combattenti del crimine, anche se qui i veri superpoteri abbondano, poiché una squadra di eroi più giovane cerca di essere all’altezza della precedente dove militavano i loro super genitori. E, come ti aspetteresti da Millar, è ultra violento, pieno di colpi di scena strutturato da qualcuno che conosce la mitologia dei supereroi. Come lo stesso creatore lo descrive a Empire nel nuovo numero, è “parte 2001, parte Avengers, parte il Padrino II“.

Qui sotto potete dare un’occhiata allo Sheldon Sampson di Josh Duhamel, alias The Utopian, che affronta il malvagio Blackstar di Tyler Mane.

Mentre abbiamo già visto enormi storie coi supereroi sullo schermo, dall’epico doppio scontro di Infinity War ed Endgame, alla mastodontica Justice League di quattro ore di Zack Snyder che arriverà questa settimana, Millar promette una storia con una portata e una scala quasi sbalorditive.

“È una storia di 50 anni contenuta in un franchise”, dice a Empire. “Ha un cast di 50 o 60 super-personaggi. La storia inizia nel 1929 e dura fino alla fine dei tempi. Attraversa tutto il tempo e lo spazio e spiega il mistero dell’esistenza umana, il tutto legato a una storia di supereroi.”

Per quanto possa sembrare enorme, Millar afferma che Netflix non ha mai sollevato preoccupazioni sulla necessità di ridimensionare: “Non c’è stata una conversazione in cui qualcuno ha detto: ‘Possiamo rendere quell’esplosione leggermente più piccola?’. Le idee ambiziose vengono premiate“.

La serie di otto episodi mette in scena un epico dramma a tema supereroi che si dipana lungo dei decenni e attraversa le complesse dinamiche di famiglia, potere e lealtà. Dopo quasi un secolo di protezione dell’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per che rendano onore all’eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per essere all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli esigenti standard personali.

L’elenco dei supereroi di Jupiter’s Legacy include Josh Duhamel nei panni di Sheldon aka “The Utopian”; Leslie Bibb nel ruolo di Grace alias “Lady Liberty”; Ben Daniels nel ruolo di Walter aka “Brainwave”; Andrew Horton nel ruolo di Brandon alias “Paragon”; Elena Kampouris nel ruolo di Chloe Sampson; Matt Lanter nel ruolo di George aka “Sky Fox” Mike Wade nel ruolo di Fitz aka “The Flare”.

Nel novembre dello scorso anno, Sang Kyu Kim è intervenuto per quando Steven S. DeKnight si è dimesso dalla carica dopo divergenze creative. DeKnight è uscito a metà della produzione, ma ha scritto e diretto il primo episodio della serie.

Kim servirà anche come produttore esecutivo insieme a Millar e Quitely, oltre a DeKnight, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott e James Middleton.

