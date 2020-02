Jurassic World 3: Colin Trevorrow lascia intendere un fan abbia indovinato il titolo

Dopo il bellissimo cortometraggio che fra da ponte fra Jurassic World: Il Regno Distrutto e il terzo film ancora senza titolo, le riprese di questo nuovo film del franchise stanno finalmente per cominciare, e mentre aspettiamo, Colin Trevorrow, molto attivo sui social network, ha avuto modo di anticipare un paio di cose.

Leggi anche: Jurassic Park 4 e la travagliata storia che trasformò il film in Jurassic World

Prima di tutto in una conversazione con alcuni fan si è detto stupito del fatto che qualcuno ha effettivamente indovinato il titolo del terzo Jurassic World, senza però rivelare quale sia dei tre proposti.

Nel post un utente ha scritto: “Come pensate che Jurassic World 3 sarà intitolato? La mia topo 3 sono Jurassic World: Survival, Jurassic World: Clash of Worlds, Jurassic World: Illusion of Control“. La cosa divertente è che il regista ha notato la cosa ed ha risposto semplicemente dicendo: “Wow, qualcuno in questa discussione ha indovinato. Rispetto“. Non sappiamo quale sia il titolo ovviamente, ma alcuni suggerimenti lasciano intendere possa essere “Jurassic World: New Era”.

Wow, somebody in this thread actually got it. Respect. — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) January 26, 2020

Successivamente, in un post più recente, Trevorrow ha mostrato anche un particolare dietro le quinte del film, dove alcuni artisti e ingegneri del cinema stanno realizzando un fantastico animatronic di quello che potrebbe essere un nasutoceratops.

Potete vedere il video qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...