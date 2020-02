Jurassic World 3: confermato il ritorno di un altro storico personaggio (?)

Dopo la conferma del ritorno del cast originale di Jurassic Park in Jurassic World 3, quest’oggi sembra arrivare la conferma che un altro storico personaggio del film del ’93 possa tornare nel prossimo film di Colin Trevorrow.

Le riprese del terzo Jurassic World stanno per iniziare, con di nuovo Colin Trevorrow alla regia, dopo averla lasciata nelle mani di Juan Antonio Bayona, sempre con Chris Pratt protagonista nei panni del personaggio di Owen, ma pronto per esser affiancato da tutto il cast originale del Jurassic Park di Steven Spielberg, ovvero: Jeff Goldblum, Sam Neil e Laura Dern, fresca fresca di Oscar.

Oltre a questi tre volti a dir poco noti, sembra proprio che possa tornare un altro personaggio inconico del film, ovvero Timothy Murphy, interpretato da Joe Mazzello.

Già tempo addietro avevamo parlato del possibile ritorno dei nipoti di John Hammond nel terzo film del franchise, ma sembra proprio che il ritorno di almeno Tim sia stato confermato dallo stesso Mazzello con un tweet misterioso ma al tempo stesso piuttosto esplicito.

I think it’s time to get back to work. What do you say gang?

— Joe Mazzello (@MazzelloJoe) February 23, 2020