Jurassic World: Colin Trevorrow parla del futuro del franchise: sequel o riavvio?

Anche se questo ciclo del franchise di Jurassic qualcosa è giunto al termine con Jurassic World Dominion, sappiamo tutti che questo enorme franchise non si sta estinguendo.

Prima o poi i dinosauri torneranno sul grande schermo, e questo è ciò di cui Collider ha parlato con Colin Trevorrow. In un’intervista esclusiva, il direttore del franchise ha discusso di cosa aspettarsi dal futuro del franchise e di come si sente al riguardo.

Durante la conversazione, a Trevorrow è stato chiesto se pensa che il franchise potrebbe andare avanti come un riavvio, o se sarebbe semplicemente meglio andare avanti. Il regista ha sottolineato che il regista premio Oscar Steven Spielberg ha alzato gli standard quando ha dato vita al romanzo di Michael Chrichton nel 1993.

“Questa è solo la mia opinione personale. Una delle sfide di questo franchise è che per riavviarlo devi rifare Jurassic Park. E piango per chiunque se ne dovesse occupare, perché è uno dei più grandi film mai realizzati. E quindi penso che in molti modi, la nostra unica scelta sia quella di andare avanti ed espanderci. Perché tornare lì e rifare Spielberg e Crichton, beh… in bocca al lupo.”