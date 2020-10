Jurassic World: Dominion annuncia lo slittamento della data d’uscita con un nuovo poster

L’ultimo poster di Jurassic World: Dominion presenta un T-Rex racchiuso nell’ambra, che fa riferimento alla storia della scoperta del DNA dei dinosauri del film originale.

Dominion sta attualmente girando nel Regno Unito a seguito di un lungo ritardo causato dal coronavirus. Ma nonostante sia stato uno dei primi film ad alto budget a tornare in produzione, non è sfuggito alla temuta maledizione del ritardo, con l’annuncio di martedì che Jurassic World 3 è stato posticipato di un anno intero a giugno 2022.

Diretto da Colin Trevorrow, che si è occupato del primo Jurassic World, il film dovrebbe essere il capitolo finale del franchise. Le star di Jurassic World, Chris Pratt e Bryce Dallas-Howard, saranno raggiunte questa volta dalle tre stelle originali di Jurassic Park, Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, che torneranno insieme al franchise per la prima volta dall’originale del 1993.

Quel film, diretto da Steven Spielberg dal romanzo di Michael Chrichton, è stato un grande successo ed è ampiamente considerato come uno dei migliori successi di tutti i tempi. L’idea centrale del franchise – i dinosauri riportati in vita in un contesto moderno – è stata introdotta attraverso l’idea di una zanzara intrappolata nell’ambra, contenente il DNA di dinosauro.

E ora il poster di Jurassic World: Dominion rende omaggio a quell’idea originale, combinando la tradizionale silhouette del T-Rex utilizzata finora in tutti i loghi dei film, con il concept dell’ambra. Rilasciato in concomitanza con l’annuncio del ritardo della data di uscita, il poster è un semplice sfondo nero con la silhouette del T-Rex racchiusa nell’ambra, con il cast completo lungo la parte superiore e la nuova data di uscita in basso.

Potete vederlo qui sotto:

