Jurassic World: Dominion, Bryce Dallas Howard definisce la sceneggiatura “esaltante”

I dettagli sulla trama del terzo film di Jurassic World sono piuttosto scarsi, anche se abbiamo una buona idea di quale sarà la sua atmosfera generale dopo la fine di Jurassic World: Il Regno Distrutto e il cortometraggio dello scorso anno Battle at Big Rock.

Parlando in una nuova intervista, la star della serie Bryce Dallas Howard non ha divulgato alcun dettaglio sul film, ma ha offerto la sua reazione alla lettura della sceneggiatura.

Oltre a Howard e al suo co-protagonista Chris Pratt, Jurassic World: Dominion vedrà il ritorno dei membri del cast da tutti e sei i film del franchise. Le star dell’originale Jurassic Park, Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, torneranno tutti, nel loro ruolo, compreso BD Wong che riprenderà il ruolo del Dr. Henry Wu per la quarta volta.

“Avremmo dovuto trovare un motivo per cui Ellie, Malcolm e Grant se ne sono andati tutti al parco dal tema nello stesso giorno in cui tutto è andato storto – di nuovo”, ha detto Trevorrow riguardo alla loro assenza nel primo film mentre parlava con Empire. “Il prossimo film consente ai personaggi legacy di far parte della storia in modo organico. Emily Carmichael e io lo chiamiamo Jurassic Park VI perché lo è.”