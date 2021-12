Jurassic World Dominion: Chris Pratt alle prese con un dinosauro nella tundra in una nuova immagine

Jurassic World Dominion, il sesto capitolo del franchise di Jurassic Park, si svolge quattro anni dopo Fallen Kingdom del 2018, abbastanza tempo perché i dinosauri abbiano trovato un modo per diffondersi in tutto il mondo.

“Si sono moltiplicati, hanno vissuto in mezzo a noi e si sono scontrati con noi“, afferma il regista e co-sceneggiatore Colin Trevorrow, che nel 2015 ha diretto Jurassic World. Gli altri film di Jurassic Park “hanno praticamente la stessa storia”, dice.

“Ma Dominion è ambientato in tutto il mondo, attraverso molti ambienti diversi: deserto, urbano, neve. È emozionante vedere queste creature camminare in ambienti in cui non sono state costruite per sopravvivere. Sono cresciute in un parco a tema e ora loro sono qui!”

All’inizio del film (in uscita il 10 giugno), la Claire Dearing di Bryce Dallas Howard e l’Owen Grady di Chris Pratt stanno ancora tentando di salvare le grandi bestie, con quest’ultimo che raduna i parasauri nella Sierra Nevada.

“Non è molto lontano da dove sono venuti fuori i dinosauri nell’ultimo film”, dice Trevorrow. “I parasauri corrono il rischio di essere cacciati. Ci sono molti tipi loschi là fuori che vogliono mettere le mani sui dinosauri, quindi sta lavorando per proteggerli.”

Trevorrow non sa dove troviamo Claire in questo film. “Non voglio ancora dirlo“, spiega. “Ma è a un punto in cui mette in discussione i suoi metodi, con anche alcune domande sul se può stare al sicuro e adempiere alla responsabilità che ha nei confronti delle altre persone nella sua vita che si prendono cura di lei.”

#ChrisPratt alle prese con un dinosauro in #JurassicWorldDominion pic.twitter.com/1zgG6EzX7u — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) December 15, 2021

Probabilmente una notizia ancora più grande della diffusione dei dinosauri è il ritorno di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, riuniti sullo schermo per la prima volta da quando l’adattamento di Steven Spielberg del romanzo di Michael Crichton, Jurassic Park, ha debuttato nel lontano 1993. E queste non saranno cameo come quella fatta da Goldblum in Fallen Kingdom.

“Hanno lo stesso screentime sullo schermo di Chris e Bryce”, rivela Trevorrow del trio di scienziati. “Sono personaggi importanti dall’inizio alla fine.”

Il regista descrive Dominion più come un “thriller scientifico” che non l’horror, Fallen Kingdom, diretto da JA Bayona, e suggerisce fortemente che il grande cattivo del film sarà il Lewis Dodgson di Campbell Scott.

“È il cattivo principale in entrambi i romanzi [di Crichton], e penso che quello che Campbell ha fatto con il personaggio sia semplicemente fantastico”, dice. “Non vedo l’ora che la gente lo veda.”

Jurassic World Dominion, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, vede il ritorno del regista Colin Trevorrow, che è anche produttore esecutivo con Steven Spielberg. Anche Frank Marshall e Patrick Crowley tornano come produttori. Alexandra Derbyshire si unisce come produttore esecutivo.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard interpretano Owen Grady e Claire Dearing e sono affiancati dalla vincitrice dell’Academy Award Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, che riprendono i loro ruoli di Dr. Ellie Sattler, Dr. Alan Grant e Dr. Ian Malcolm.

Il film presenta anche il ritorno di BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, il candidato all’Emmy Mamoudou Athie (Oh Jerome, No), Dichen Lachman (Agents of SHIELD) e DeWanda Wise (She’s Gotta Have It).

Ad unirsi al team di Jurassic per la prima volta sono Emily Carmichael, che ha realizzato la sceneggiatura di Jurassic World Dominion con Colin Trevorrow, basandosi su una storia di Derek Connolly e Trevorrow, che insieme hanno scritto Jurassic World e Jurassic World: Fallen Kingdom.

Jurassic World: Dominion arriverà nei cinema il 10 giugno 2022.

