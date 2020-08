Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow anticipa una connessione con Jurassic Park 2 e 3?

Una nuova foto dal set di Jurassic World: Dominion anticipa una connessione con Jurassic Park: Il Mondo Perduto e Jurassic Park 3.

Dopo più di un decennio dalla fine della trilogia originale di Steven Speilberg, la Universal ha rilanciato il franchise di Jurassic Park nel 2015. La nuova trilogia ha messo Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nei ruoli principali e ha mostrato l’inizio del Jurassic World. La trilogia sequel ha continuato a costruire la trama sulle idee dei film originali di Jurassic Park, e Jurassic World 3 ora agirà come un capitolo culminante.

Il terzo film della trilogia sarà ancora una volta diretto da Colin Trevorrow, che ha diretto Jurassic World ma si è fatto da parte nel sequel. Uno dei maggiori punti di forza di Jurassic World: Dominion all’inizio è il ritorno dei membri del cast della trilogia originale. Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum tornano tutti in ruoli significativi nel nuovo film. Diversi altri collegamenti con i film precedenti sono già stati anticipati, e ora ne è stato rivelato un altro.

Colin Trevorrow ha condiviso una foto del set di Jurassic World: Dominion esclusivamente per Jurassic Outpost, che include un riferimento a un luogo familiare. L’immagine mostra un contenitore a cella frigorifera all’interno di un laboratorio e il contenitore ha l’etichetta “Sito B Isla Sorna”. Isla Sorna è stata vista per la prima volta ne Il Mondo Perduto, e successivamente è stata rivisitata durante Jurassic Park 3.

Trevorrow Teases a Return to Isla Sorna in New Set Picture from #JurassicWorld Dominion https://t.co/2pSbaerddO pic.twitter.com/wU6eYscpGP — Jurassic Outpost (@JurassicOutpost) August 7, 2020

Come sapete, Isla Sorna è il secondo e segreto luogo in cui la InGen ha originariamente clonato i dinosauri prima di trasportarli su Isla Nublar. Ian Malcolm era stato originariamente inviato lì per documentare la vita dei dinosauri sull’isola in modo che Isla Sorna potesse diventare una riserva naturale per i dinosauri rimasti, ma c’era un piano separato per trasportarli in una nuova posizione a San Diego (cosa che non è andata bene).

Alan Grant è poi andato a Isla Nublar per aiutare a salvare un bambino e ha scoperto che la clonazione continuava sull’isola in segreto nonostante fosse illegale per la InGen farlo. Queste pratiche alla fine hanno portato all’apertura del Jurassic World, ma Isla Sorna è stata poi abbandonata e non è stata esplorata negli ultimi due film.

L’aspetto di questa cassa non garantisce che Jurassic World: Dominion ri-esplorerà Isla Sorna, ma è possibile. Invece, l’implicazione più probabile è che gli embrioni della InGen utilizzati per la clonazione siano all’interno di questo contenitore. Sebbene la InGen possa ancora avere questo contenitore in suo possesso, è stato anche rivelato che Biosyn tornerà attraverso Lewis Dodgson. I film di Jurassic World hanno finora raccontato una storia che ruota attorno a più esperimenti relativi ai dinosauri, quindi Jurassic World 3 potrebbe continuare quella tendenza con qualunque cosa si trovi all’interno di questo contenitore.

