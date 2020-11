Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow fa sapere che le riprese del film sono finite

Le riprese di Jurassic World: Dominion sono terminate. Il regista Colin Trevorrow ha annunciato di aver completato le riprese principali del sequel di fantascienza durante il fine settimana su Twitter.

“Wrap on Jurassic World Dominion”, ha scritto Trevorrow . “Tutta la mia gratitudine alla nostra troupe e al cast. Abbiamo creato una famiglia”.

Wrap on Jurassic World Dominion. All my gratitude to our extraordinary crew and cast. We made a family. pic.twitter.com/svD3yURmHw — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) November 7, 2020

Il membro del cast Sam Neill ha sottolineato anche lui che le riprese del film erano terminate: “Ci sono stati giorni in cui pensavamo di non farcela”, ha scritto. “Ma abbiamo… abbiamo realizzato quello che sembrava quasi impossibile. Grande troupe. Cast incantevole. Regista eccezionale. Phew- e CELEBRAZIONI“.

There were days we thought we might not make it. But we have…we pulled off what seemed well nigh impossible . Great crew. Lovely cast . Top director. Phew- and CELEBRATIONS. #JurassicWorldDominion #JurassicPark https://t.co/MCzIo3efxF — Sam Neill (@TwoPaddocks) November 8, 2020

Le riprese ai Pinewood Studios di Londra sono state interrotte a marzo, poiché la pandemia globale ha provocato uno stop generale di molte produzioni in tutto il mondo. Il film ha ripreso la produzione a luglio con una nuova serie di norme di sicurezza, rendendolo il primo grande successo di uno studio di Hollywood a farlo. Universal Pictures è stata costretta a sospendere le riprese di Dominion per due settimane nel mese di ottobre, dopo “una piccola quantità di test positivi per COVID-19”, secondo una dichiarazione studio.

Secondo Deadline, le riprese alla fine hanno richiesto 40.000 test COVID, milioni di dollari spesi per i protocolli, per il cast e la troupe, e un isolamento per mesi.

“Non sono sicuro di poterlo esprimere a parole”, ha detto Trevorrow allo sbocco. “È stato straordinario. La nostra troupe e il nostro cast hanno resistito. Tutti i produttori hanno lavorato 24 ore su 24 per renderlo il migliore possibile. È stato stimolante.”

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard guidano ancora una volta il cast, che include i veterani di Jurassic Park, Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Sono inclusi anche Mamadou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy, DeWanda Wise e BD Wong.

Jurassic World: Dominion uscirà il 10 giugno 2022.

