Jurassic World Dominion: Colin Trevorrow parla degli Atrociraptor e di altre nuove specie

I raptor sono sempre stati i dinosauri più spaventosi nei film di Jurassic Park: animali intelligenti con un talento per aprire le porte, attaccare le vittime ignare di lato e causare il caos nell’erba alta.

Ma nell’imminente Jurassic World Dominion dovremmo prepararci a temere un nuovo orrore vecchio di 65 milioni di anni. La trilogia di Colin Trevorrow introdurrà una nuova forma di raptor, l’Atrociraptor, visto nella nostra nuova immagine esclusiva che rappresenta una seria minaccia per l’Owen Grady di Chris Pratt.

Parlando dell’immagine presente nel nuovo numero di Empire, Trevorrow spiega: “È una sequenza ambientata a Malta. E l’immagine parla da sola: Chris Pratt viene inseguito da un Atrociraptor. E se lo raggiungono, morirà. Devi solo andare più veloce di lui!“.

Se l’intelligenza dei normali raptor era la cosa che li rendeva così terrificanti, i loro cugini hanno un’ulteriore abilità che li rende un nemico formidabile.

“Il Velociraptor è un po’ più un cacciatore furtivo, gli Atrociraptor sono un po’ più brutali”, spiega Trevorrow. “Queste cose ti verranno addosso. E in questo caso particolare, hanno colto il suo odore e non si fermeranno finché non sarà morto. Sono piuttosto brutali. Sono piuttosto feroci.”

Non è tutto: il film introdurrà anche i Pyroraptor tra le nuove specie, come anche piccolo chiamato “Moros intrepidus”, che non farà un sacco ci cose nel film, ed il regista lo adora particolarmente.

Qui sotto l'immagine:

Jurassic World Dominion, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, vede il ritorno del regista Colin Trevorrow, che è anche produttore esecutivo con Steven Spielberg. Anche Frank Marshall e Patrick Crowley tornano come produttori. Alexandra Derbyshire si unisce come produttore esecutivo.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard interpretano Owen Grady e Claire Dearing e sono affiancati dalla vincitrice dell’Academy Award Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, che riprendono i loro ruoli di Dr. Ellie Sattler, Dr. Alan Grant e Dr. Ian Malcolm.

Il film presenta anche il ritorno di BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, il candidato all’Emmy Mamoudou Athie (Oh Jerome, No), Dichen Lachman (Agents of SHIELD) e DeWanda Wise (She’s Gotta Have It).

Ad unirsi al team di Jurassic per la prima volta sono Emily Carmichael, che ha realizzato la sceneggiatura di Jurassic World Dominion con Colin Trevorrow, basandosi su una storia di Derek Connolly e Trevorrow, che insieme hanno scritto Jurassic World e Jurassic World: Fallen Kingdom.

Jurassic World: Dominion arriverà nei cinema il 10 giugno 2022.

