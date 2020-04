Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow pubblica una foto dal set con il personaggio di Maisie Lockwood

Nonostante le riprese sospese, Colin Trevorrow pubblica una nuova foto dal set di Jurassic World: Dominion con il personaggio di Maisie Lockwood.

L’emergenza COVID-19 ha costretto tutte le grandi major cinematografiche a fermare le produzioni dei loro film e serie tv, tra cui Jurassic World: Dominion: il terzo capitolo della trilogia sequel di Jurassic Park dovrebbe arrivare l’11 giugno 2021, ma vedremo come si evolverà la faccenda una volta sconfitto il Coronavirus.

Ciò nonostante, Colin Trevorrow, regista del film e anche del primo uscito nel 2015, ha pubblicato uno scatto fatto sul set prima della sospensione della serie appoggiando l’iniziativa di pubblicare diversi scatti fatti dietro le quinte del film. Un’iniziativa supportata da diversi registi, sceneggiatori e attori che permettono ai loro fan, bloccati in casa, di gustarsi degli scatti fatti sul set, che risultano essere molto più interessanti del film stesso alle volte.

Ad ogni modo, lo scatto pubblicato da Trevorrow ve lo riportiamo qui di seguito, tramite il suo profilo Twitter, nel quale possiamo anche dare un nuovo sguardo al personaggio di Maisie Lockwood, interpretato dalla giovane Isabella Sermon e già visto nel precedente Jurassic World – Il regno distrutto.

To all professionals in the film, television, entertainment and arts world, join the challenge to post a photo of you in your job. Just a picture, no description. The goal is to flood social media with our profession. Copy this text and post a pic. pic.twitter.com/opWF9zOt9T

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) April 19, 2020