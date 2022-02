Jurassic World: Dominion, ecco il primo trailer del terzo capitolo della trilogia

La vita trova un modo, anche se sembra che tutto possa essere sull’orlo del collasso grazie ai dinosauri in libertà nel mondo umano.

Il primo trailer di Jurassic World: Dominion offre ai fan di Jurassic Park uno sguardo all’iconica banda di dinosauri – interpretata da Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill – che unisce le forze con il guardiacaccia di Owen Grady (Chris Pratt) e il proprietario del parco a tema Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) per salvare il mondo di nuovo.

Ambientato quattro anni dopo gli eventi di Jurassic World: Fallen Kingdom del 2018, il sesto capitolo della serie Jurassic mostra i pericoli di interagire con i dinosauri geneticamente liberati nel mondo. Poiché gli esseri umani vivono fianco a fianco con i dinosauri, il terzo film della trilogia Jurassic World promette di offrire una soluzione definitiva alla coesistenza delle due specie, nel bene e nel male.

Il regista originale di Jurassic Park, Steven Spielberg, è il produttore esecutivo di Dominion, con Colin Trevorrow che torna a co-sceneggiare e dirigere.

Dominion segna la prima apparizione di Neill e Dern nella serie di film insieme dai tempi di Jurassic Park III; questa è anche la prima volta che Goldblum, Neill e Dern si uniscono sullo schermo dal film originale del 1993.

Il cast dell’ensemble include Daniella Pineda, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy e BD Wong che riprendono i ruoli dei film precedenti del franchise, oltre a Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Campbell Scott e DeWanda Wise che si uniscono al cast.

La produzione di Dominion è stata interrotta a causa della pandemia di COVID-19. Gli Universal Studios hanno rivelato che il film ha speso oltre 5 milioni di dollari in sistemi di sicurezza per riprendere le riprese nel 2020: “È stato straordinario”, ha detto all’epoca lo sceneggiatore e regista Trevorrow. “La nostra troupe e il nostro cast sono stati così resilienti. Tutti i produttori hanno lavorato 24 ore su 24 per rendere il film il migliore possibile. È stato stimolante”.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Quest’estate vivi la conclusione epica dell’era Giurassica, con due generazioni che si incontrano per la prima volta. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice dell’Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in Jurassic World Il Dominio, un’audace nuova avventura tempestiva e mozzafiato che abbraccia il mondo.

Dall’architetto e regista di Jurassic World Colin Trevorrow, Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Jurassic World Il Dominio, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, spinge il franchise da oltre 5 miliardi di dollari in un territorio audace e inesplorato, caratterizzato da dinosauri mai visti, azione vertiginosa e nuovi sorprendenti effetti visivi.

Il film presenta i nuovi membri del cast: DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.

Jurassic World Il Dominio è diretto da Colin Trevorrow, che ha portato Jurassic World del 2015 a un record di 1,7 miliardi di dollari al botteghino globale. La sceneggiatura è di Emily Carmichael (Battle at Big Rock) e Colin Trevorrow da una storia di Derek Connolly (Jurassic World) e Trevorrow, basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Jurassic World Il Dominio è prodotto dagli acclamati produttori del franchise Frank Marshall p.g.a. e Patrick Crowley p.g.a., con la produzione esecutiva del leggendario creatore del franchise premio Oscar® Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire e Colin Trevorrow.

Universal Pictures e Amblin Entertainment presentano, in associazione con Perfect World Pictures, un film di Colin Trevorrow.

