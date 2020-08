Jurassic World: Dominion, ecco le prime foto dal set del sequel!

Grazie ad un articolo del New York Times che parlava specificatamente delle varie misure di sicurezza anti-COVID 19 tenute sul set di Jurassic World: Dominion, possiamo mostrarvi alcune prima immagini dal set dell’atteso film che riporterà in scena non solo i personaggio di Chris Pratt e quello nuovo di DeWanda Wise, ma anche personaggi legacy come Sam Neill e Laura Dern.

Qui sotto potete vedere le immagini:

Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale statunitensi l’11 giugno 2021, con Colin Trevorrow alla regia, su una sceneggiatura di Emily Carmichael e dello stesso Trevorrow, con soggetto di Derek Connolly, e con Patrick Crowley e Frank Marshall come produttori.

La fotografia sarà a cura di John Schwartzman, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Justice Smith (Franklin Webb), Isabella Sermon (Maisie Lockwood), Laura Dern (Ellie Sattler), Jeff Goldblum (Ian Malcolm) e Sam Neil (Alan Grant).

