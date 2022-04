Jurassic World Dominion: fonti lasciano intendere sia il film più lungo della saga

Grazie a Collider possiamo informarvi che, attraverso più fonti, pare sia stato rivelato il runtime di Jurassic World Dominion.

A quanto pare, l’imminente sesto capitolo della lunga saga ad alto budget, avrà un runtime di massimo a 2 ore e 26 minuti.

Con quasi due ore e mezza di durata, questo terzo capitolo della trilogia è in linea con altri tentpole delle dimensioni di un T-Rex che sono diventati sempre più comuni nei cinema nell’ultimo decennio. È quasi della stessa lunghezza del recente Spider-Man: No Way Home e di altri recenti successi al botteghino. Tuttavia, è ben al di sotto dei titoli che sono arrivati ​​​​al limite delle tre ore, inclusi The Batman e Avengers : Endgame.

Facendo un confronto, nel franchise di Jurassic batte Jurassic Park (2 ore, 7 minuti), The Lost World: Jurassic Park (2 ore, 9 minuti), Jurassic Park III (1 ora, 32 minuti), Jurassic World (2 ore e 4 minuti) e Jurassic World: Fallen Kingdom (2 ore e 6 minuti) con un ampio margine.

Jurassic World Dominion, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, vede il ritorno del regista Colin Trevorrow, che è anche produttore esecutivo con Steven Spielberg. Anche Frank Marshall e Patrick Crowley tornano come produttori. Alexandra Derbyshire si unisce come produttore esecutivo.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard interpretano Owen Grady e Claire Dearing e sono affiancati dalla vincitrice dell’Academy Award Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, che riprendono i loro ruoli di Dr. Ellie Sattler, Dr. Alan Grant e Dr. Ian Malcolm.

Il film presenta anche il ritorno di BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, il candidato all’Emmy Mamoudou Athie (Oh Jerome, No), Dichen Lachman (Agents of SHIELD) e DeWanda Wise (She’s Gotta Have It).

Ad unirsi al team di Jurassic per la prima volta sono Emily Carmichael, che ha realizzato la sceneggiatura di Jurassic World Dominion con Colin Trevorrow, basandosi su una storia di Derek Connolly e Trevorrow, che insieme hanno scritto Jurassic World e Jurassic World: Fallen Kingdom.

Jurassic World: Dominion arriverà nei cinema il 10 giugno 2022.

