Jurassic World: Dominion, Sam Neil tornerà sul set questa settimana

Con le riprese ricominciate da poco, Sam Neil tornerà sul set di Jurassic World: Dominion questa settimana.

La situazione legata al Coronavirus è decisamente più leggera rispetto ai mesi precedenti, e questo ha permesso alle varie produzioni cinematografiche e televisive di riprendere pian piano e con le giuste precauzioni, che andranno rispettate per chissà quanto tempo ancora.

Uno dei film principali la cui produzione è stata sospesa a causa del Covid è Jurassic World: Dominion: terzo e ultimo capitolo della trilogia iniziata nel 2015 sequel di quella di Jurassic Park. Ora però le riprese sono ripartite, e sul set è pronto a tornare uno dei volti leggendari della saga: Sam Neil.

Si sa già da diversi mesi che in questo terzo capitolo torneranno tutt’e tre i protagonisti principali della saga di Jurassic Park, ovvero Ian Malcolm, Alan Grant e Ellie Sattler, interpretati rispettivamente da Jeff Goldblum, Sam Neil e Laura Dern. Abbiamo già avuto modo di rivedere Ian Malcolm nel precedente Jurassic World: Il regno distrutto, ma a questo giro avremo la banda al completo.

In particolare, Sam Neil ha fatto sapere su Twitter di essere particolarmente elettrizzato proprio perché questa settimana inizierà la sua fase di riprese per il film, sempre per la regia di Colin Trevorrow.

Hold onto your hats- gettin' my old one back on this week , and facing off dinosaurs once again. Best yet .Excited and terrified- these things will kill ya. With @LauraDern @BryceDHoward @prattprattpratt #JeffGoldblum @colintrevorrow I'm obviously a little more …grizzled now.. pic.twitter.com/zYtG5uadB2

— Sam Neill (@TwoPaddocks) August 2, 2020