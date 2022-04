Jurassic World Dominion: un nuovo trailer anticipa l’epica conclusione della saga

Il nuovo trailer di Jurassic World Dominion anticipa un’epica conclusione della saga dei dinosauri.

Diretto da Colin Trevorrow, il capitolo finale della trilogia di Jurassic World è interpretato da Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Justice Smith e Omar Sy, insieme a nuovi arrivati ​​nella serie, tra cui Campbell Scott, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Daniella Pineda e Dichen Lachman.

Il film riporta nel cast anche le star originali di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, che appaiono insieme per la prima volta dal primo film nel 1993.

Finora i trailer di Jurassic World Dominion hanno mostrato dinosauri che si insediano in tutto il mondo, irrompendo nella società in modi sia naturali che innaturali, tra cui un T-Rex che invade un teatro drive-in, Raptor che vagano per una città popolata, un Mosasauro che attacca un peschereccio e caos generale per gli esseri umani che convivono con i dinosauri nel nuovo Neo-Giurassico. Dominion si svolge quattro anni dopo gli eventi di Fallen Kingdom, che trova la nuova dinamica a un punto di svolta critico per entrambe le specie.

L’ultimo trailer di Jurassic World: Dominion ha debuttato al CinamaCon, il che mette in evidenza la portata epica del film, che presumibilmente concluderà la trilogia di Jurassic World. Con un nuovo filmato, nuovi dinosauri e nuove interazioni tra i personaggi, il trailer offre un’ulteriore sbirciatina a ciò che i fan possono aspettarsi dall’ultimo film della saga.

Potete dare un’occhiata al nuovo trailer qui sotto:

Jurassic World Dominion, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, vede il ritorno del regista Colin Trevorrow, che è anche produttore esecutivo con Steven Spielberg. Anche Frank Marshall e Patrick Crowley tornano come produttori. Alexandra Derbyshire si unisce come produttore esecutivo.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard interpretano Owen Grady e Claire Dearing e sono affiancati dalla vincitrice dell’Academy Award Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, che riprendono i loro ruoli di Dr. Ellie Sattler, Dr. Alan Grant e Dr. Ian Malcolm.

Il film presenta anche il ritorno di BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, il candidato all’Emmy Mamoudou Athie (Oh Jerome, No), Dichen Lachman (Agents of SHIELD) e DeWanda Wise (She’s Gotta Have It). Ad unirsi al team di Jurassic per la prima volta sono Emily Carmichael, che ha realizzato la sceneggiatura di Jurassic World Dominion con Colin Trevorrow, basandosi su una storia di Derek Connolly e Trevorrow, che insieme hanno scritto Jurassic World e Jurassic World: Fallen Kingdom. Jurassic World: Dominion arriverà nei cinema il 10 giugno 2022.

