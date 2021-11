Jurassic World Dominion: un prologo di ben 5 minuti mostra il mondo del terzo film della saga

L’uscita ufficiale di Jurassic World Dominion non avverrà fino a giugno, ma mentre i fan attendono con impazienza un teaser o trailer ufficiale per il film, Universal Pictures ha deciso di stemperare l’attesa rilasciando il Prologo.

Pur non essendo composto da filmati reali provenienti dal film, questo Prologo ha lo scopo di preparare il terreno per il sesto capitolo della saga, ricordando ai fan quanto sia tentacolare l’intera avventura e come capitalizzi lo slogan del primo Jurassic Park: “65 milioni di anni di lavoro”.

Dai un’occhiata al Jurassic World: Dominion Prologue di seguito in attesa che il film esca nelle sale il 10 giugno 2022:

Universal Pictures descrive questo visto con la seguente didascalia:

“Il Prologo, un nuovo video speciale di cinque minuti per Jurassic World Dominion, diretto dal regista e co-sceneggiatore di Dominion, Colin Trevorrow, non è presente nel film ma è un contenuto originale separato. Il Prologo è l’inizio di una storia che proseguirà nei cinema la prossima estate. Il video riporta il pubblico indietro di 65 milioni di anni nel passato per sperimentare il mondo prima che esistessero gli umani e offre uno scorcio di un mondo in cui i dinosauri vivono tra di noi. Il Prologo presenta sette nuove specie di dinosauri che non sono mai state viste in un film, create dalla leggendaria Industrial Light & Magic, che ha creato effetti visivi per ogni film di Jurassic Park e Jurassic World, incluso Jurassic World Dominion. Il prologo vede l’inclusione di una colonna sonora composta dal premio Oscar Michael Giacchino, compositore anche per Jurassic World, Jurassic World: Fallen Kingdom e Jurassic World Dominion”.

Jurassic World Dominion, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, vede il ritorno del regista Colin Trevorrow, che è anche produttore esecutivo con Steven Spielberg. Anche Frank Marshall e Patrick Crowley tornano come produttori. Alexandra Derbyshire si unisce come produttore esecutivo.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard interpretano Owen Grady e Claire Dearing e sono affiancati dalla vincitrice dell’Academy Award Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, che riprendono i loro ruoli di Dr. Ellie Sattler, Dr. Alan Grant e Dr. Ian Malcolm.

Il film presenta anche il ritorno di BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, il candidato all’Emmy Mamoudou Athie (Oh Jerome, No), Dichen Lachman (Agents of SHIELD) e DeWanda Wise (She’s Gotta Have It).

Ad unirsi al team di Jurassic per la prima volta sono Emily Carmichael, che ha realizzato la sceneggiatura di Jurassic World Dominion con Colin Trevorrow, basandosi su una storia di Derek Connolly e Trevorrow, che insieme hanno scritto Jurassic World e Jurassic World: Fallen Kingdom.

Jurassic World: Dominion arriverà nei cinema il 10 giugno 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...