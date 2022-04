Jurassic World Dominion: una featurette ci porta sul set del film con Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum

Riesci a ricordare dov’eri quando ti sei seduto al cinema (o davanti alla tv) a guardare uno dei grandi successi estivi di Steven Spielberg, Jurassic Park, per la prima volta? Riesci a ricordare esattamente come ci si sente a guardare dinosauri vivi ricreati in tutta la loro maestosità?

Una nuova featurette che è stata appena rilasciata per il film Jurassic World Dominion promette di regalare di nuovo quelle emozioni.

Il film riporterà in scena Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nei loro ruoli in una forte operazione nostalgia al fianco del trio originale di stelle del primo Jurassic Park: l’Alan Grant di Sam Neill, l’Ellie Sattler di Laura Dern e l’Ian Malcolm di Jeff Goldblum. Nonostante l’effetto nostalgia e quelle che palesemente è un’operazione fan-service possa preoccupare, aspettiamo di vedere il film prima di giudicare.

Intanto godiamoci questa nuova featurette che ci fa fare in giro sul set:

Jurassic World Dominion, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, vede il ritorno del regista Colin Trevorrow, che è anche produttore esecutivo con Steven Spielberg. Anche Frank Marshall e Patrick Crowley tornano come produttori. Alexandra Derbyshire si unisce come produttore esecutivo.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard interpretano Owen Grady e Claire Dearing e sono affiancati dalla vincitrice dell’Academy Award Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, che riprendono i loro ruoli di Dr. Ellie Sattler, Dr. Alan Grant e Dr. Ian Malcolm.

Il film presenta anche il ritorno di BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, il candidato all’Emmy Mamoudou Athie (Oh Jerome, No), Dichen Lachman (Agents of SHIELD) e DeWanda Wise (She’s Gotta Have It).

Ad unirsi al team di Jurassic per la prima volta sono Emily Carmichael, che ha realizzato la sceneggiatura di Jurassic World Dominion con Colin Trevorrow, basandosi su una storia di Derek Connolly e Trevorrow, che insieme hanno scritto Jurassic World e Jurassic World: Fallen Kingdom.

Jurassic World: Dominion arriverà nei cinema il 10 giugno 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...