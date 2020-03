Jurassic World: Dominion, Universal ferma la produzione a causa del Coronavirus

Gli Universal Studios hanno messo in pausa la produzione di Jurassic World: Dominion a causa delle preoccupazioni riguardanti il ​​Coronavirus.

Hollywood ha subito tonnellate di ritardi e cancellazioni la scorsa settimana a causa delle preoccupazioni in continua evoluzione riguardo al Coronavirus. Diversi film completati sono stati spostati indefinitamente come A Quiet Place II, mentre altri come Fast and Furious 9 di un anno intero. Tuttavia, con il virus che si sta ancora diffondendo, quelli che presentano il rischio più elevato sono quelli esposti e coinvolti in grandi gruppi, per questo motivo la produzione di Jurassic World: Dominion, che non è una produzione di piccola scala, è stata fermata dagli Universal Studios.

Universal Studios sta monitorando la situazione relativa al Coronavirus e alle sue produzioni attive, tra cui Jurassic World: Dominion e un progetto senza titolo di Billy Eichner e Flint Strong con Ice Cube. Nella dichiarazione rilasciata a proposito di Jurassic World: Dominion, Universal ha rivelato che la produzione del film è sospesa a tempo indeterminato.

“Jurassic World: Dominion è stato girato a Londra da febbraio, ma alla luce della pandemia di Coronavirus, i dirigenti hanno ritenuto che fosse la mossa migliore per la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti ritardare le riprese indefinitamente.”

Altri progetti che hanno interrotto la propria produzione a causa del Coronavirus sono Stranger Things 4, Fear The Walking Dead, Shang-Chi e Supergirl. Però i film della Warner Bros. come The Batman e The Matrix 4 continueranno nonostante le travolgenti preoccupazioni di Hollywood.

