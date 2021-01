Jurassic World Evolution è gratis su Epic Games Store!

Nonostante il Natale sia ormai passato, Epic Games Store continua a regalare giochi per la sua utenza e questa volta si tratta di Jurassic World Evolution, gestionale sviluppato da Frontier Developments tratto dall’omonimo film ed erede sprituale di Jurassic Park Operation Genesis.

Jurassic World Evolution è un gioco di simulazione aziendale che consente al giocatore di costruire il parco a tema di dinosauri Jurassic World con attrazioni e strutture di ricerca. Gli edifici e le strutture essenziali presenti nel gioco includono il centro Expedition, che invia i paleontologi ai siti di scavo fossili in modo da ottenere il contenuto di DNA dei dinosauri. Il sequenziamento del DNA sblocca nuovi dinosauri e aggiorna le loro statistiche, come la durata della vita e la resilienza. Con sufficiente contenuto di DNA, i giocatori possono usare il Centro di Ricerca Hammond per allevare e incubare i dinosauri. I giocatori possono anche migliorare il gene dei dinosauri e farli evolvere integrando il DNA delle specie moderne in questi geni dei dinosauri per colmare le loro lacune. Queste modifiche al DNA dei dinosauri cambieranno le statistiche di base dei dinosauri, dal loro livello di aggressività al loro aspetto. Il gioco presenta uno strumento del terreno che consente ai giocatori di modificare l’ambiente, come piantare alberi e creare fonti d’acqua.

Sono stati anche rilasciati numerosi contenuti scaricabili che spaziano da nuovi dinosauri, missioni narrative alla gestione del vecchio Jurassic Park. Epic Games ha inoltre annunciato il prossimo gioco che sarà regalato sul suo store, ovvero Crying Suns un roguelike caratterizzato da elementi strategici e ambientato in uno spazio profondo generato in maniera procedurale.

