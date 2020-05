Just Beyond: Disney + ordina una serie basata sulla graphic novel di R.L. Stine

Disney + ha fatto un ordine per una serie di otto episodi tratta da Just Beyond, un’antologia horror / commedia dello scrittore Seth Grahame-Smith e 20th Century Fox Television, parte dei Disney TV Studios. Si basa sulla graphic novel dei BOOM! Studios scritta da R.L. Stine

Una stanza degli scrittori è in fase di allestimento e la serie dovrebbe arrivare a Disney + nell’autunno del 2021.

Just Beyond è stato ideato da Grahame-Smith, autore dei romanzi bestseller Pride and Prejudice and Zombies e Abraham Lincoln: Vampire Hunter, e sceneggiatore di Dark Shadows di Tim Burton, The Lego Batman Movie e The Saint per il regista Dexter Fletcher e la star Chris Pine.

“Sono cresciuto guardando le repliche di Twilight Zone e le Amazing Stories con i miei genitori”, ha detto Grahame-Smith. “Ho sempre desiderato realizzare una serie di antologie di genere che le famiglie potessero apprezzare insieme, e farlo in modo che fosse per bambini e adulti. RL Stine ha fatto parte dell’infanzia di milioni di bambini e Disney + si è già dimostrata un luogo che sa come realizzare spettacoli di alta qualità per tutta la famiglia. Non potrei essere più entusiasta di lavorare con entrambi.”

Just Beyond è prodotto da 20TH Century Fox Television. Grahame-Smith lavorerà come sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a David Katzenberg attraverso il loro banner di KatzSmith Productions, Stephen Christy e Ross Richie. RL Stine è allegato come coproduttore esecutivo.

“In passato, abbiamo avuto l’attrazione Goosebumps Horrorland a Walt Disney World”, ha detto l’autore RL Stine. “È stato uno dei brividi della mia vita. Ora sono entusiasta di tornare con la Disney per la serie TV basata sui miei romanzi grafici. Scrivere Just Beyond per i BOOM! Studios è stata una gioia fin dall’inizio, e sono così felice che il meraviglioso sceneggiatore Seth Grahame-Smith abbia dato vita alla serie su Disney +. Quanto sono fortunato?”

