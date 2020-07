Justice League: a breve potremmo avere una piccola clip della Snyder Cut

Per la gioia dei fan del DC Universe e delle trasposizioni firmate da Zack Snyder, a breve potremmo avere una piccola clip della Snyder Cut di Justicce League.

Il 2021 sarà un anno ricco di emozioni per i fan dei cinefumetti DC diretti da Zack Snyder, in quanto HBO Maxrenderà (finalmente) disponibile la tanto famigerata Snyder Cut di Justice League, il cui montaggio finale, ma non solo, non è stato curato da Snyder per i la tragedia che ha colpito la sua famiglia.

Ora, però, il controverso regista ha finalmente avuto modo di completare la propria visione del film ed pronta per esser vista, tant’è che potremmo avere una piccola clip in anteprima a breve.

A rivelarlo è stato lo stesso Zack Snyder durante una recente intervista con Beyond the Trailer, durante la quale ha affermato:

Potrei mostrare una clip. Ed è una piccola clip. Potrebbe essere una piccola clip, e forse c’è anche un altro piccolo annuncio, solo una piccola cosa, per i fan. La clip è … sarà divertente.

Quindi aizzate le antenne cari fan del regista e del mondo DC, perché a breve si potrebbe avere un primissimo sguardo dettagliato di quella che è la Snyder Cut di Justice League.

Justice League è un film del 2017, per la regia di Zack Snyder, su una sceneggiatura di Chris Terrio e Joss Whedon, con soggetto di Zack Snyder e dello stesso Terrio, basato sui fumetti di Gardner Fox, e con Deborah Snyder, Geoff Johns, Jon Berg e Charles Roven come produttori.

La fotografia è a cura di Fabian Wagner, mentre la colonna sonora è composta da Danny Elfman.

Nel cast Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Clark Kent / Kal-El / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Ippolita), Ciaràn Hinds (Steppenwolf) e J.K. Simmons (James Gordon).

