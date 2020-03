Justice League Dark: Apokolips War, ecco il trailer del sequel di Justice League: War

Da un po’ sappiamo che la Warner era in sviluppo con un nuovo film animato intitolato Justice League Dark: Apokolips War, sequel diretto del ben noto Justice League: War, dove avremmo visto il super-gruppo più famoso della DC unirsi a quello con a capo Constantine, la Justice League Dark, per fronteggiare il potente despota di Apokolips, Darkseid.

Con l’annuncio dell’arrivo del trailer di ieri a notte fonda siamo rimasti in attesa, ed oggi possiamo finalmente mostrarvelo in esclusiva grazie a IGN. L’anteprima offre ai fan una nuova occhiata ai numerosi personaggi di ritorno nel film, che è stato valutato R per “violenza, sangue, linguaggio e alcuni riferimenti sessuali”.

Potete vederlo qui sotto:

Justice League Dark: Apokolips War presenta il più grande cast di Super Hero nella storia dei film dell’Universo DC con decine di attori / personaggi messi in luce in un grande insieme di talenti che riprendono i loro ruoli da questo continuum di sei anni.

Matt Ryan (DC’s Legends of Tomorrow, Constantine), Jerry O’Connell (The Death of Superman, Satanic Panic, Stand by Me) e Taissa Farmiga (The Nun, The Mule, American Horror Story) saranno rispettivamente Constantine, Superman e Raven.

Nel resto del cast vedremo Jason O’Mara (The Man in the High Castle, Agents of SHIELD) nei panni di Batman, Rosario Dawson (Briarpatch, Josie and the Pussycats, Sin City) nei panni di Wonder Woman, Shemar Moore (SWAT, Criminal Minds) nei panni di Cyborg e Christopher Gorham (Covert Affairs, Insatiable, Ugly Betty) nei panni di Flash; Rebecca Romijn (X-Men, The Librarians) e Rainn Wilson (The Office, The Meg) saranno rispettivamente Lois Lane e Lex Luthor.

Tony Todd (Candyman, The Flash) presterà invece la voce a Darkseid. Il cast vanta anche le apparizioni di Camilla Luddington (Grey’s Anatomy) nei panni di Zatanna; Ray Chase (Final Fantasy XV) come Jason Blood/Etrigan, Roger R. Cross (24, The Strain, Arrow) nei panni di John Stewart e Swamp Thing; Liam McIntyre (Spartacus: War of the Damned, The Flash) nel ruolo del Capitan Boomerang; Hynden Walch (Teen Titans Go! Vs. Teen Titans) nel ruolo di Harley Quinn, Stuart Allan (Batman vs. Robin, Batman: Bad Blood) nei panni di Robin/Damian; Sachie Alessio (Batman: Hush) nei panni di Lady Shiva e John DiMaggio (Futurama, Batman: Under the Red Hood) nei panni di King Shark.

Mi piace: Mi piace Caricamento...