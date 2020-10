Justice League Dark: arrivano online dettagli sulla sceneggiatura del film mai realizzato

La storia del cinema è caratterizzata da tantissimi grandi e pessimi film, ma anche da tantissimi progetti che non hanno mai visto la luce. In particolar modo il genere dei supereroi ne è pieno, con il film su Superman di Tim Burton con Nicolas Cage, la Justice League Mortal di George Miller, e la Justice League Dark di Guillermo Del Toro.

La Justice League Dark è un gruppo di supereroi, o meglio antieroi, dell’universo DC legato prevalentemente all’aspetto magico. Personaggi che potrebbero tranquillamente essere al centro di una serie di storie dallo stile horror gotico, perfette per un regista come Del Toro.

Nonostante il film del celebre regista messicano non ha mai visto la luce, nel corso degli anni diversi elementi inerenti alla pre-produzione della pellicola sono giunti in rete, come dei concept art dei protagonisti, e proprio nelle ultime ore sembrerebbe esser arrivata online un leak della sceneggiatura mai portata su schermo.

Leggi anche: Matt Ryan parla di Costantine e di come vorrebbe interpretarlo nuovamente

Dai leak dello script abbiamo modo di dare un’occhiatina a quella che sarebbe stata la storia del film firmato Del Toro.

Il film sarebbe iniziato con John Costantine abbandonare la squadra dei Shadowpact per creare la sua propria squadra, composta da Zatanna, Swamp Thing, Deadman e Etrigan il Demone. Come antagonisti avremmo avuto L’Uomo Floronico e Klarion, i quali sarebbero andati a caccia dei libri della vita e della morte con lo scopo di resuscitare un’entità nota come Gugalanna, la quale avrebbe potuto distruggere il mondo.

Il film avrebbe incluso cameo di personaggi a dir poco noti quali il Dr. Fate, Detective Chimp, Shade e Animal Man. Il film sarebbe finito con Costantine sacrificarsi per sconfiggere l’entità, anche se si sarebbe salvato grazie a qualche sorta di metodo soprannaturale.

Questo è quanto siamo in grado di riportarvi all’interno di un semplice articolo, ma quello che ora ci frulla in testa è se J.J. Abrams vorrà utilizzare queste idee di trama per la sua serie tv, o film, per HBO Max con protagonista questo insolito gruppo di eroi.

Fonte: Heroic Hollywood

Mi piace: Mi piace Caricamento...