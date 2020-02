Justice League Dark: Guillermo Del Toro ha amato sviluppare la sceneggiatura per il film mai realizzato

Guillermo del Toro ha rilasciato un commentato sulla sua sceneggiatura per il film scartato Justice League Dark.

Leggi anche: Guillermo Del Toro svela le sceneggiature dei suoi film mai prodotti

L’acclamato regista Guillermo del Toro è stato assegnato tempo addietro da Warner Bros. alla realizzazione di un film sulla nota Justice League Dark, in realtà per diversi anni. Tuttavia, il progetto non è mai stato realizzato, ma la sceneggiatura di Guillermo del Toro per Justice League Dark ha trovato la sua strada verso gli occhi di qualcuno.

In un post su Twitter, il redattore Scott Wampler ha rivelato che stava leggendo la sceneggiatura di Justice League Dark di Guillermo del Toro e che aveva notato fosse davvero fantastica, o più letterlamente “good as hell”. In risposta, Guillermo del Toro ha sottolineato come ha amato scrivere la sceneggiatura per Justice League Dark.

Loved developing that one https://t.co/zZdViROXkJ — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 24, 2020

Fra le sceneggiature che il regista ha sviluppato, completamente, co-scritte e che sono rimaste non prodotte figurano anche: The Witches, Beuty and the Beast, At The Mountain of Madness, Fantastic Voyage of Count of Montecristo, Mephisto’s Bridge, Pacific Rim 2(piuttosto differente), un progetto segreto senza titolo, Superstitious, Nightmare Alley, Haunted Mansion, The Buried Giant, The Coffin, Drood, List of 7 (scritto insieme a Mark Frost), Il Vento tra i Salici, ed altre”.

Per essere chiari queste sceneggiature sono state scritte. Ognuna di queste ha preso mesi o anni della sua vita. Incontri, sinossi, Beat Sheets e sono state tutte scritte, caratterizzate da 90-130 pagine ciascuna.

