Justice League Dark: secondo fonti il franchise HBO Max dovrebbe apparire come uno “spettacolo in stile Avengers”

La Warner Bros. ha passato anni a cercare di ritagliarsi un’angolo per la Justice League Dark nell’universo DC in live-action.

La squadra soprannaturale è piena di entità magiche della DC tra cui Constantine, Zatanna, Madame Xanadu, Deadman, Swamp Thing e altri. Tornando al 2016, il regista di The Bourne Identity, Doug Liman, doveva dirigere un film sulla Justice League Dark – che da allora ha visto emergere concept art online – ma alla fine ha abbandonato il progetto. Ancora più indietro, il maestro Guillermo del Toro stava lavorando al proprio adattamento della squadra soprannaturale che allo stesso modo è fallito.

Da allora molti dei personaggi sono apparsi in televisione, ma la spinta a riunire la squadra nel proprio progetto continua. JJ Abrams e Bad Robot hanno recentemente lavorato con la IP per HBO Max come parte del suo attuale accordo con Warner Bros.

La leggenda di Hollywood ha rivelato i piani per un intero franchise di progetti su HBO Max incentrati sui membri della Justice League Dark, con serie pianificate per Constantine e Madame Xanadu. Ora, sulla scia delle cancellazioni di massa della DC sotto il nuovo regime della Warner Bros., è stato offerto un aggiornamento sui piani.

Variety ha rivelato in un recente rapporto che la serie su Justice League Dark di JJ Abrams per HBO Max è stata sviluppata come uno “spettacolo in stile Avengers” da Bad Robot. Si dice da tempo che Abrams e Bad Robot stiano sviluppando Justice League Dark come franchise un per HBO Max, con spin-off per Constantine e Madame Xanadu. Secondo l’articolo, Constantine e Madame Xanadu rimangono in fase di sviluppo attivo, e pare ci siano già stato sopralluoghi per iniziare le riprese all’inizio del 2023. I promettenti aggiornamenti sullo sviluppo seguono la cancellazione da parte di HBO Max di Batgirl e di molti altri progetti DC sotto il nuovo regime della Warner Bros. Discovery.

The Hollywood Reporter ha descritto all’inizio dell’anno come Abrams abbia “rivendicato un certo numero di personaggi DC” in questo angolo dell’universo, ma non ha ancora mostrato nulla al riguardo, causando frustrazione nello studio. Secondo quanto riferito, la Warner Bros. ha visto le sceneggiature per Constantine e l’episodio pilota di Madame Xanadu.

Si dice che Constantine, che è scritto da Guy Bolton, si appoggi ai temi dell’orrore, con voci che indicano che Ṣọpẹ Dìrísù di Gangs of London è in trattative per il ruolo.

