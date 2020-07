Justice League: ecco quando vedremo il primo trailer della Snyder Cut

Nelle ultime giornate Zack Snyder ha avuto modo di mostrare diverso materiale dalla sua Snyder Cut di Justice League che tutti i suoi fan, e non solo, attendono con grandissimo interesse e curiosità nel vedere quello che il sarebbe dovuto essere inizialmente.

Abbiamo visto Darkseid, Superman col costume nero ma tra un mesetto avremo modo di vedere ben altro grazie all’arrivo del primo trailer dedicato alla release di questa director’s cut del film uscito tre anni fa.

La conferma arriva dallo stesso Snyder, il quale stava già lavorando da diverso tempo al trailer in questione, durante il recente panel del Justice Con dedicato al cineasta statunitense e, come molti di voi già intuivano, il trailer verrà rilasciato in concomitanza con l’evento DC FanDome.

Zack Snyder sarà presente, virtualmente ovviamente, all’evento in questione il 22 agosto e con esso arriverà anche il primo trailer dedicato alla Snyder Cut di Justice League, permettendoci di dare uno sguardo molto più concreto a quello che sarà poi la versione finale del prodotto.

Fonte: ScreenRant

Justice League è un film del 2017, per la regia di Zack Snyder, su una sceneggiatura di Chris Terrio e Joss Whedon, con soggetto di Zack Snyder e dello stesso Terrio, basato sui fumetti di Gardner Fox, e con Deborah Snyder, Geoff Johns, Jon Berg e Charles Roven come produttori.

La fotografia è a cura di Fabian Wagner, mentre la colonna sonora è composta da Danny Elfman.

Nel cast Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Clark Kent / Kal-El / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Ippolita), Ciaràn Hinds (Steppenwolf) e J.K. Simmons (James Gordon).

Mi piace: Mi piace Caricamento...