Justice League: Harry Lennix girerebbe le scene con Martian Manhunter per la Snyder Cut

Vista la crescente popolarità della Snyder Cut, l’attore Harry Lennix rivela che girerebbe volentieri le scene con Martian Manhunter.

Justice League è uno dei film di supereroi più brutti degli ultimi anni, risultato dovuto soprattutto alla tragedia che colpì la famiglia del regista “padre” della pellicola, Zack Snyder, che portò la produzione ad assumere Joss Whedon come sostituto. La sceneggiatura venne riscritta e il tono del film subì un drastico cambiamento portando il prodotto finale ad essere una pura pagliacciata.

Per questo da un paio d’anni i fan dei personaggi DC Comics stanno chiedendo a gran voce il rilascio della versione originale del film pensata da Snyder: la cosiddetta Snyder Cut.

Un montaggio che accarezzerebbe la durata di tre ore e dieci minuti e con dei cambiamenti importanti a livello di trama, tra cui la presenza di una scena con Martian Manhunter.

Martian Manhunter è un personaggio piuttosto particolare dell’universo DC. Al momento non l’abbiamo mai visto trasposto sul grande schermo, ma con il Justice League di Snyder lo avremmo dovuto vedere proprio sul finale, svelando che il celebre personaggio DC vive tra gli esseri umani nei panni del Generale Calvin Swanwick.

Il personaggio in questioneè stato interpretato da Harry Lennix ne L’Uomo D’Acciaio e Batman v Superman, e inizialmente sarebbe dovuto tornare anche per Justice League nella scena prima menzionata. Durante una recente intervista con ComicBook Central, l’attore ha rivelato che il suo ruolo è stato tagliato ben prima dell’inizio delle riprese a causa di una riscrittura per evitare che la versione di Snyder del film non durasse più di tre ore.

Quindi no, attualmente nella Snyder Cut non vi è la scena che rivelerebbe Martian Manhunter, ma Lennix ha dichiarato che sarebbe contentissimo di girare la scena per portare alla luce la visione completa al 100% che Snyder aveva della storia:

Adorerei girare quella scena, e spero che la Snyder Cut venga rilasciata preso. Lo spero davvero.

