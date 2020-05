Justice League: HBO Max pubblica il video di annuncio ufficiale della Snyder Cut

Dopo la grande notizia di ieri, HBO Max pubblica un video di annuncio ufficiale per il rilascio della Snyder Cut di Justice League previsto per il 2021.

Dopo tre anni di grandi richieste da parte dei fan, finalmente la Warner Bros. ha ufficializzato che la tanto desiderata Snyder Cut di Justice League verrà rilasciata nel 2021 con il lancio della piattaforma HBO Max. Un annuncio che nella serata di ieri ha fatto impazzire tutto il web, e per celebrare ulteriormente l’evento lo stesso account Twitter di HBO Max ha rilasciato un video d’annuncio ufficiale.

Il video in questione, che potete vedere qui sotto, mostra il momento preciso in cui Zack Snyder ha rivelato l’arrivo della sua versione di Justice League durante una sessione Q&A post watch-party de L’Uomo D’Acciaio.

The moment we were all waiting for. #ReleaseTheSnyderCut @ZackSnyder pic.twitter.com/vGwMoPMcUl

