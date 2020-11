Justice League: i personaggi nei primissimi camera test per il film

L’anno prossimo arriverà su HBO Max la tanto attesa Snyder Cut di Justice League, ovvero quello che in teoria il film sarebbe sempre dovuto essere. Oggi, però, facciamo diversi passi indietro che ci portano a quando ancora non erano iniziate le riprese del film.

Sono arrivati online, nelle ultime ore, degli scatti inediti che mostrano i primi camera test per i personaggi del film con indosso i vari costumi che abbiamo visto non solo in Justice League, ma anche nei film precedenti della DC Comics quali Batman v Superman e Suicide Squad. Quindi sì, parliamo di diversi anni fa.

Gli scatti in questione sono stati pubblicati online da Fabian Wagner, direttore della fotografia di Justice League, e non mostrano dei look particolarmente diversi da quelli finali, eccezion fatta per un personaggio.

Negli scatti in questione vediamo i camera test per i costumi di Batman, Flash e Aquaman, ma anche, e soprattutto, quello per il personaggio di Vulko, interpretato da Willem Dafoe.

Il personaggio è apparso per la prima volta nell’Aquaman di James Wan e con un look molto diverso (capelli raccolti, armatura nera e molto meno simile a quella di Arthur Curry) ma ricordiamo anche che Dafoe sarebbe dovuto apparire nei panni del personaggio proprio nella versione originale di Justice League, prima dell’allontanamento di Snyder dal progetto, e probabilmente avrebbe dovuto avere questo particolare look, che vedremo quasi sicuramente nella Snyder Cut del film.

Justice League è un film del 2017, per la regia di Zack Snyder, su una sceneggiatura di Chris Terrio e Joss Whedon, con soggetto di Zack Snyder e dello stesso Terrio, basato sui fumetti di Gardner Fox, e con Deborah Snyder, Geoff Johns, Jon Berg e Charles Roven come produttori.

La fotografia è a cura di Fabian Wagner, mentre la colonna sonora è composta da Danny Elfman.

Nel cast Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Clark Kent / Kal-El / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Ippolita), Ciaràn Hinds (Steppenwolf) e J.K. Simmons (James Gordon).

