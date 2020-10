Justice League: Kevin Costner sarà nella Snyder Cut?

Zack Snyder ha presentato a tutto il mondo la sua visione del personaggio di Superman con il film L’Uomo D’Acciaio ormai ben sette anni fa, portando su schermo anche la sua versione di quelli che sono i personaggi più importanti legati al supereroe d’eccellenza di DC Comics, tra cui il padre adottivo Jonathan Kent, interpretato da Kevin Costner.

Nonostante il ben noto fato riservato al padre adottivo dell’Uomo d’Acciaio, Costner ha interpretato il personaggio anche in Batman v Superman come una sorta di guida spirituale per Clark. Ora, visto che l’anno prossimo arriverà la tanto attesa Snyder Cut di Justice League ci si chiede se Snyder avesse originariamente pensato di inserire il personaggio anche in questo film.

Non sarebbe una comparsa completamente campata per aria. Se Jonathan Kent è riapparso a Superman in un momento difficile come quello vissuto dal personaggio in Batman v Superman perché non dovrebbe apparire in Justice League dove Clark si ritrova ad affrontare una situazione leggermente più difficile come può essere una resurrezione?

A parlare di questo ritorno è stato lo stesso Kevin Costner durante un’intervista con CinemaBlend, durante la quale ha deciso di non rispondere alla domanda:

Non lo so. Non vuoi che nella vita sia tutto servito e riverito. Mi stai prendendo un po’ in giro. Non te lo posso dire.

Fonte: Heroic Hollywood

Justice League è un film del 2017, per la regia di Zack Snyder, su una sceneggiatura di Chris Terrio e Joss Whedon, con soggetto di Zack Snyder e dello stesso Terrio, basato sui fumetti di Gardner Fox, e con Deborah Snyder, Geoff Johns, Jon Berg e Charles Roven come produttori.

La fotografia è a cura di Fabian Wagner, mentre la colonna sonora è composta da Danny Elfman.

Nel cast Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Clark Kent / Kal-El / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Ippolita), Ciaràn Hinds (Steppenwolf) e J.K. Simmons (James Gordon).

