Justice League: Mortal, Jay Baruchel parla del film mai realizzato di George Miller

Come molti di voi già sanno, nel 2008 la Warner Bros stava sviluppando un film sulla Justice League diretto dal regista George Miller intitolato Justice League Mortal. A tanti sarebbe piaciuto vedere questo film realizzato, ma sfortunatamente il progetto è stato cancellato mentre era in fase di sviluppo.

C’era un sacco di lavoro che è stato completato prima che il film fosse archiviato e durante una recente intervista con Variety, Jay Baruchel ha parlato del tempo trascorso lavorando al film con George Miller. Apparentemente, il regista ha avuto un grande impatto su Baruchel, che avrebbe dovuto interpretare Maxwell Lord nel film.

Quando gli è stato chiesto di confrontare la sua versione di Maxwell Lord con la versione del personaggio di Pedro Pascal in Wonder Woman 1984, l’attore ha condiviso:

“Non l’ho visto. So che il personaggio è dentro al film, quindi non posso parlare di quello che hanno fatto rispetto a quello che stavamo per fare. Posso parlare del folle, fottuto, sogno febbrile che sarebbe stato Justice League: Mortal di George Miller. Ho appena passato dieci minuti a parlare di recitazione, ma il mio tempo in Australia con lui è il simbolo di tutto ciò che adoro del mestiere. Ha trattato il film come una commedia. Abbiamo avuto un dramma sul set e abbiamo fatto una super, super seria cazzata tecnica, Meisner ha strappato e decompresso la sceneggiatura solo per il suo bene. Era arte fine a se stessa. George è uno dei registi più importanti di tutti i tempi e parte del motivo per cui volevo essere un regista era Road Warrior. Non ho idea di cosa abbiano fatto nel nuovo film, ma nel nostro abbiamo avuto la psicocinesi, il sangue che usciva dai miei condotti lacrimali e un sacco di pazzi. Roba interessante che sarebbe stato un vero spasso da fare. Stavamo dipingendo con colori operistici piuttosto vividi.”

Proprio così, c’è ancora un altro motivo per cui a molti sarebbe piaciuto vedere il film di Miller Justice League Mortal. Non posso fare a meno di chiedermi come sarebbe andato a finire questo film, specialmente con Miller al timone.

Il film avrebbe visto nel cast anche Armie Hammer come Batman, DJ Cotrona come Superman, Megan Gale come Wonder Woman, Adam Brody come Flash, Santiago Cabrera come Aquaman, Common come Green Lantern, Hugh Keays-Byrne come Martian Manhunter, Anton Yelchin come Wally West e Teresa Palmer nel ruolo di Talia al Ghul.

