Justice League Snyder Cut: confermata la presenza di Darkseid ma non i reshoot con il cast principale

Per la gioia dei fan, è stata confermata la presenza di Darkseid nella Snyder Cut di Justice League, ma non i reshoot che hanno coinvolto il cast principale.

Pochi giorni fa è stato confermato l’arrivo della tanto agognata Snyder Cut di Justice League sulla piattaforma streaming HBO Max, permettendo così ai fan di potersi gustare la visione originale che Zack Snyder aveva della sceneggiatura prima del suo allontanamento.

Nel corso di questi quasi tre anni il regista ha stuzzicato il web con foto, concept art e dichiarazioni che hanno portato i fan ad immaginarsi quella che è diventata la Snyder Cut. In particolare uno degli elementi che più incuriosiva i fan era il personaggio di Darkseid; storico villain della Lega della Giustizia che Snyder voleva inserire, anche solo per poco tempo, nel suo montaggio del film.

Quante scene siano state girate con protagonista il principe guerriero di Apokolips non lo sappiamo, ma quel che è certo, stando a quanto riporta The Hollywood Reporter, è più che confermata la presenza del celebre villain all’interno della Snyder Cut.

Non sappiamo se a dare vita al personaggio sia stato un attore di un certo peso o un semplice stand-in, ma, rimanendo in tema cast, sembra che quello originale non sia stato coinvolto in alcun tipo di reshoot.

Snyder sembra aver girato un certo quantitativo di scene che sono state eliminate dal montaggio finale curato da Joss Whedon, ma sembra che non ne siano state girate ulteriori coinvolgendo anche il cast principale. Infatti stando a quanto riporta Umberto Gonzalez di The Wrap, HBO Max ha conesso a Snyder i soldi per la post-produzione, musica, effetti speciali e così via, ma ha negato al regista di poter girare ulteriori scene sul set:

Non ci saranno reshoot di alcun tipo con nessun attore. Ci sono solo dialoghi aggiuntivi. Questo è quanto è stato confermato fino ad ora: Snyder voleva girare e voleva delle riprese aggiuntive ma HBO Max ha detto ‘no, questo non accadrà. Ti daremo i soldi per la post-produzione, effetti speciali, musica e anche ADR ma nessun reshoot di alcun tipo per questo film’.

Cosa più che comprensibile, d’altronde è già un grande risultato per Snyder, e i suoi fan, di poter dare alla luce la versione di Justice League che più si avvicina alla visione originale.

Fonte: ComicBookMovies

Justice League è un film del 2017, per la regia di Zack Snyder, su una sceneggiatura di Chris Terrio e Joss Whedon, con soggetto di Zack Snyder e dello stesso Terrio, basato sui fumetti di Gardner Fox, e con Deborah Snyder, Geoff Johns, Jon Berg e Charles Roven come produttori.

La fotografia è a cura di Fabian Wagner, mentre la colonna sonora è composta da Danny Elfman.

Nel cast Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Clark Kent / Kal-El / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Ippolita), Ciaràn Hinds (Steppenwolf) e J.K. Simmons (James Gordon).

Mi piace: Mi piace Caricamento...